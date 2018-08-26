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Лето прощается дождями. Погода в Гродно и области на неделе
27.08.2018 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Последняя неделя лета комфортной погодой не побалует. На предстоящей неделе на Гродненщине будет дождливо и ветрено. По
В понедельник, 27 августа, в Гродненской области будет прохладно, немного облачно, но без дождей. Температура днем — +17…19 °C.
Во вторник, 28 августа, переменная облачность, без осадков. Ночью — туман. Температура днем — +19…21 °C.
В среду, 29 августа, ночью — дождь и гроза, утром — просто дождь, днем — переменная облачность и снова гроза. Слабый ветер. Вечером ничего не изменится — опять дождь. Температура днем — +19…21 °C.
В четверг, 30 августа, ночью — дождь. Утром — туман. Днем и вечером — переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха утром — +13…15 °C, днем — +20…22 °C.
В пятницу, 31 августа, все время дожди. Будет ветрено — порывы до 12 м/с. Ночью возможна гроза. Температура днем — +19…21°C.
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Последняя неделя лета комфортной погодой не побалует. На предстоящей неделе на Гродненщине будет дождливо и ветрено.
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