Лето прощается дождями. Погода в Гродно и области на неделе

Последняя неделя лета комфортной погодой не побалует. На предстоящей неделе на Гродненщине будет дождливо и ветрено. По данным сайта pogoda.by в области будет тепло, а из-за туч иногда все-таки будет проглядывать солнце. Но совсем ненадолго.





В понедельник, 27 августа, в Гродненской области будет прохладно, немного облачно, но без дождей. Температура днем — +17…19 °C.

Во вторник, 28 августа, переменная облачность, без осадков. Ночью — туман. Температура днем — +19…21 °C.

В среду, 29 августа, ночью — дождь и гроза, утром — просто дождь, днем — переменная облачность и снова гроза. Слабый ветер. Вечером ничего не изменится — опять дождь. Температура днем — +19…21 °C.

В четверг, 30 августа, ночью — дождь. Утром — туман. Днем и вечером — переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха утром — +13…15 °C, днем — +20…22 °C.

В пятницу, 31 августа, все время дожди. Будет ветрено — порывы до 12 м/с. Ночью возможна гроза. Температура днем — +19…21°C.

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