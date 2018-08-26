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Похолодание и всего три дня дождей. Какой будет последняя неделя лета в Могилеве
27.08.2018 09:40 — Новости Общества | Tut.by
Август почти всё и прощается с нами дождем — символично, правда? Однако дождливой в Могилеве будет лишь первая часть недели, а потом — солнце и до +20°С. По предварительным данным, первые дни — они же первые выходные — сентября обещают быть довольно теплыми и солнечными.
Сегодня, 27 августа, в Могилеве будут дожди и грозы. Температура воздуха составит максимум +22°С.
Во вторник максимальная температура воздуха понизится до +18°С. Также будет дождливо, во второй половине суток ожидаются грозы.
В среду, 29 августа, по-прежнему будут лить дожди, возможны грозы. При этом будет переменная облачность. Станет чуть теплее — днем прогнозируют до +19°С.
Дожди отступят в четверг. Будет по-прежнему максимум +19°С, но уже солнечно.
В пятницу, 31 августа, потеплеет до +21°С, но будет преимущественно пасмурно.
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Первые дни - они же первые выходные - сентября обещают быть довольно теплыми и солнечными (но это неточно).
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