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В Витебске построят футбольный манеж за 5,5 млн рублей. Обсудим проект?

27.08.2018 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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С 3 по 27 сентября в Витебске пройдет общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции эскиза строительства футбольного манежа детско-юношеской школы ФК «Витебск». Новый объект хотят построить на проспекте Людникова — возле ЦСК. Приблизительная стоимость строительства — 5 млн 547 тыс. рублей, сообщает «Віцебская вясна».


По предпроектной документации, опубликованной на сайте горисполкома, источниками финансирования будут средства ФК «Витебск» и городского бюджета (с пометкой — «частично»).

Приблизительная сумма строительства (5 млн 547 тыс. рублей) подается в документах без учета расходов на снос двух домов (№ 5 и № 7 на улице Пугачева) и отселения их жителей, поэтому итоговая цифра будет еще больше. Под снос пойдут не только названные частные дома, но и хозпостройки и сады.

Территория под строительство манежа находится в водоохранной зоне Витьбы. На ситуационной схеме видно, что проектируемая площадь строительства накрывает зеленый уголок возле реки. Сколько деревьев срубят — не уточняется. Однако планируют компенсационные выплаты и посадки.

Полное название проектируемого объекта — «Воздухоопорный футбольный манеж детско-юношеской школы футбольного клуба «Витебск». Воздухоопорный, потому что оболочка манежа не предусматривает каркас, воздух внутри будет постоянно нагнетаться при помощи вентиляционных установок. Аналогичное спортсооружение Гродно открыли новый уникальный футбольный манеж под надувным куполом">действует в Гродно.


Футбольный манеж в Гродно

По предпроектной документации, витебский манеж конструкции словенской фирмы «Дуол» соединят наземным переходом с административно-бытовым корпусом ЦСК. Пропускная способность манежа — 300 человек в день. Он займет почти 9, 4 тыс. квадратных метров.

Строительство футбольного манежа для юных футболистов в Витебске планируют начать в сентябре 2018 года и закончить через 8,5 месяца. Срок эксплуатации объекта — 30 лет.

Заказчик строительства — «Управление капитального строительства г. Витебска». Автор проекта — «Институт Витебскгражданпроект». Кто станет подрядной организацией, пока неизвестно.

Экспозиция графических и текстовых материалов по проекту будет расположена с 3 по 18 сентября в отделе архитектуры и градостроительства горисполкома (ул. Шубина, 5, третий этаж). Там же можно будет оставить свои замечания и предложения. Их также можно направить электронной почтой по адресу: vitebskarh@tut.by с пометкой «общественное обсуждение».

Общественное обсуждение строительства футбольного манежа пройдет с 3 по 27 сентября.

Замечания и предложения, полученные от участников обсуждения, рассмотрят на областном архитектурно-строительном совете не позднее 11 октября.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Приблизительная сумма строительства (5 млн 547 тыс. рублей) подается в документах без учета расходов на снос двух домов (№ 5 и № 7 на улице Пугачева) и отселения их...
 
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