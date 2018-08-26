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Лето прощается дождями. Погода в Витебске на неделю
27.08.2018 09:46 — Новости Общества | Tut.by
C понедельника заметно похолодает, на всю неделю зарядят дожди,
В понедельник, 27 августа, облачно, дождь, возможна гроза. Температура воздуха +17…19°C, ветер северный.
Такой же характер погода сохранит и во вторник, среду, четверг — 28−30 августа.
И только в пятницу, в последний день календарного лета, 31 августа, дожди прекратятся, а температура немного повысится — до +20…22°C.
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С понедельника заметно похолодает, на всю неделю зарядят дожди.
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