Лето прощается дождями. Погода в Витебске на неделю

C понедельника заметно похолодает, на всю неделю зарядят дожди, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 27 августа, облачно, дождь, возможна гроза. Температура воздуха +17…19°C, ветер северный.

Такой же характер погода сохранит и во вторник, среду, четверг — 28−30 августа.

И только в пятницу, в последний день календарного лета, 31 августа, дожди прекратятся, а температура немного повысится — до +20…22°C.