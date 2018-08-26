ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уборка зерновых завершилась в Беларуси

27.08.2018 10:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Уборка зерновых завершилась в Беларуси
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка зерновых завершилась в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

"Сбор зерновых завершен. Остались гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям - Витебской и Гомельской", - сказал Василий Ядловский. Гречиху обычно убирают в сентябре, в какие сроки завершится ее сбор, будет зависеть от погодных условий.

По данным на 27 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 1,97 млн га. Всего по стране намолочено 5,19 млн т зерна (в прошлом году на аналогичную дату 7,18 млн т) при средней урожайности 26,4 ц/га (35,7 ц/га в прошлом году). Нынешняя уборочная кампания проходила в сложных погодных условиях. Больше всего зерна в этом году собрано в Минской (1,3 млн т) и Брестской (926 тыс. т) областях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка зерновых завершилась в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Борисове прошла «Летняя феерия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика