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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка зерновых завершилась в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

"Сбор зерновых завершен. Остались гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям - Витебской и Гомельской", - сказал Василий Ядловский. Гречиху обычно убирают в сентябре, в какие сроки завершится ее сбор, будет зависеть от погодных условий.

По данным на 27 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 1,97 млн га. Всего по стране намолочено 5,19 млн т зерна (в прошлом году на аналогичную дату 7,18 млн т) при средней урожайности 26,4 ц/га (35,7 ц/га в прошлом году). Нынешняя уборочная кампания проходила в сложных погодных условиях. Больше всего зерна в этом году собрано в Минской (1,3 млн т) и Брестской (926 тыс. т) областях.-0-