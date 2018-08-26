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Столичная подземка перешла на зимний режим работы

27.08.2018 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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С 27 августа Минский метрополитен работает по зимнему режиму, станции готовы принимать пассажиров ежедневно с 5.30 до 00.40. Об этом сообщается на сайте учреждения.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первые поезда с конечных станций отправляются по рабочим дням в 5.32 со станций «Малиновка», «Уручье» и в 5.33 — со станций «Могилевская», «Каменная Горка». По субботам в 05.32 со станций «Уручье», «Малиновка», «Каменная Горка», в 5.33 со станции «Могилевская». А по воскресеньям в 5.32 со станций «Уручье», «Малиновка», в 5.33 — со станций «Могилевская», «Каменная Горка».

Последние поезда с конечных станций отправляются в 00.42 со станций «Малиновка», «Уручье», «Каменная Горка», а в 00.43 со станции «Могилевская».

Вместе с тем на станции «Купаловская» вход со стороны ул. К.Маркса открыт с 7.00 до 21.00.

Интервал движения поездов в утренние часы пик с 7.00 до 09.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составляет 2 минуты на первой и второй линиях. (По пятницам вечерний час пик на обеих линиях начинается с 16.00 и заканчивается в 18.30.) В «непиковое» время интервалы изменяются с 2 минут до 15 минут.

Подробное расписание движения поездов до 6.00 и после 23.00 доступно в кассовых залах и торцах пассажирских платформ каждой станции.

Как и ранее, для пересадки на станциях «Октябрьская» — «Купаловская» накануне закрытия метро пассажирам рекомендуют прибывать на пересадочный узел на предпоследнем поезде.

 
 
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Станции готовы принимать пассажиров ежедневно с 5.30 до 00.40.
 
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