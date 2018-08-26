Осень у порога. Погода в Гомеле на неделе

Из небесной канцелярии августу направили уже не одно письмо с рекомендациями. По утрам, сказано в инструкции, в последние дни уходящего лета должно быть сыро и туманно, по вечерам — холодно и дождливо. Но август указания сверху игнорировал и делал все с точностью до наоборот. Получится ли у него сохранить твердость духа на этой неделе?





Если в понедельник, по данным сайта pogoda.by, в Гомеле еще +32°C, то во вторник уже +25°C.

На среду и вовсе запланирована генеральная репетиция осени — похолодает до +23°C и на весь день зарядят дожди.

В четверг и пятницу +25°C, без осадков.