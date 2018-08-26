В преддверии Дня знаний в последнюю субботу лета в парке культуры и отдыха им. Максима Горького состоялся большой праздник для детей и взрослых «Летняя феерия».
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В Борисове прошла «Летняя феерия»
27.08.2018 — Новости Общества | Единство
В преддверии Дня знаний в последнюю субботу лета в парке культуры и отдыха им. Максима Горького состоялся большой праздник для детей и взрослых «Летняя феерия».
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В преддверии Дня знаний в последнюю субботу лета в парке культуры и отдыха им. Максима Горького состоялся большой праздник для детей и взрослых «Летняя феерия».
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