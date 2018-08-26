Новое правительство по-новому метет: первый вице-премьер против арестов бизнесменов

Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" о том, что в Беларуси не работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса и высказался против посадок бизнесменов в тюрьмы.

Чиновник, совсем недавно назначенный Александром Лукашенко, раскритиковал существующую ныне в Беларуси программу поддержки предпринимательства, отметив, что она не работает и требует корректировок. При этом он подчеркнул, что чиновники должны видеть в предпринимателях партнеров.

Кроме этого первый вице-премьер высказался против арестов бизнесменов в случаях, когда выявлены факты неуплаты налогов. По мнению Турчина, во время следствия арест - слишком жесткая мера, применять которую следует к единицам провинившихся.

«Идет следствие, но бизнес работает, ничего не закрывается. Определил суд — пусть платит. Если не получается — пожалуйста, есть имущество», - отметил Турчин, добавив, что в такой ситуации у бизнесменов не будет страха жесткой расправы из-за совершенной ошибки.