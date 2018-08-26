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Новое правительство по-новому метет: первый вице-премьер против арестов бизнесменов
27.08.2018 11:13 — Новости Общества | БДГ
Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал в
Чиновник, совсем недавно
Кроме этого первый вице-премьер высказался против арестов бизнесменов в случаях, когда выявлены факты неуплаты налогов. По мнению Турчина, во время следствия арест - слишком жесткая мера, применять которую следует к единицам провинившихся.
«Идет следствие, но бизнес работает, ничего не закрывается. Определил суд — пусть платит. Если не получается — пожалуйста, есть имущество», - отметил Турчин, добавив, что в такой ситуации у бизнесменов не будет страха жесткой расправы из-за совершенной ошибки.
Напомним, что в Беларуси практикуются аресты известных бизнесменов: зачастую их обвиняют в неуплате налогов и даже сажают в тюрьмы на длительные сроки. Эксперты заявляют, что в такой бизнес-климат
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Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" о том, что в Беларуси не работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса...
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