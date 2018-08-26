﻿ Новое правительство по-новому метет: первый вице-премьер против арестов бизнесменов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое правительство по-новому метет: первый вице-премьер против арестов бизнесменов

27.08.2018 11:13 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" о том, что в Беларуси не работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса и высказался против посадок бизнесменов в тюрьмы.

Чиновник, совсем недавно назначенный Александром Лукашенко, раскритиковал существующую ныне в Беларуси программу поддержки предпринимательства, отметив, что она не работает и требует корректировок. При этом он подчеркнул, что чиновники должны видеть в предпринимателях партнеров.

Кроме этого первый вице-премьер высказался против арестов бизнесменов в случаях, когда выявлены факты неуплаты налогов. По мнению Турчина, во время следствия арест - слишком жесткая мера, применять которую следует к единицам провинившихся. 

«Идет следствие, но бизнес работает, ничего не закрывается. Определил суд — пусть платит. Если не получается — пожалуйста, есть имущество», - отметил Турчин, добавив, что в такой ситуации у бизнесменов не будет страха жесткой расправы из-за совершенной ошибки.

Напомним, что в Беларуси практикуются аресты известных бизнесменов: зачастую их обвиняют в неуплате налогов и даже сажают в тюрьмы на длительные сроки. Эксперты заявляют, что в такой бизнес-климат никогда не пойдет крупный уважаемый бизнес – с важными технологиями, с долгосрочной стратегией: вложив деньги, он не имеет гарантий на их возврат.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" о том, что в Беларуси не работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса...
 
Новости дня
Новости общества
 
Месячник по заготовке кормов объявлен в Гомельской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика