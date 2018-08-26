СТУДОТРЯДОВСКАЯ ЖИЗНЬ: В центре внимания – МПМК - 165

24 августа на базе Сморгонской МПМК - 165 завершил работу студенческий отряд им. Бурштейна. Здесь на протяжении десяти дней работали восемь ребят – члены БРСМ. В день закрытия студотряда мы посетили строительное предприятие и пообщались с теми, кто предпочел поработать в летнее время.

Максим Игнатович (Сморгонский политехнический лицей), Валерий Владыко (Молодечненский политехнический колледж), Дамиан Дагоцкий (Вилейский государственный профессионально-технический колледж) и Сергей Солодухо (СШ №3) трудились вчетвером на различных объектах.





Максим ИГНАТОВИЧ и Валерий ВЛАДЫКО





Дамиан ДАГОЦКИЙ и Сергей СОЛОДУХО

С 13 августа они работали в Островце, затем в Воронском детском саду – начальной школе (Островецкий район), а в последние дни - на территории предприятия МПМК - 165. Парни признаются, что работу в студенческом отряде легкой не назовешь, ведь на протяжении десяти дней им приходилось осваивать строительную науку.

- Осталось несколько дней до начала учебного года, - рассказывает Максим. – Почему бы это время не использовать с пользой? Поработав здесь, получу свои деньги. За них планирую подготовиться к учебному году.

На какие цели потратит свои заработанные деньги Валерий Владыко, пока не решил. Считает, что в таком возрасте деньги обязательно пригодятся. С ним солидарен его товарищ Дамиан. Он решил, что пока будет копить. А вот учащийся СШ №3 Сергей Солодухо уже знает, что за деньги, заработанные здесь, купит канцтовары к школе, а часть потратит на другие покупки. Не смотря на то, что работа в студенческом отряде оказалось нелегкой, парни не жалеют, что попали именно на это предприятие.

В разговоре со специалистом по кадрам Сморгонской МПМК Аллой Минченей мы узнали, что эта четверка парней к своей работе отнеслась добросовестно. Трудовую дисциплину парни не нарушали, поэтому на предприятии о них осталось только хорошее впечатление.

Отметим, что среди восьми студотрядовцев, работавших на МПМК, трудились двое парней, с которыми сотрудники РОВД проводят индивидуальную воспитательную работу. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Сморгонского райисполкома Оксана Цыганкова рассказала нам, что за летнюю студотрядовскую кампанию трудоустроены были около 20 ребят, с кем проводятся подобные мероприятия.





Алла МИНЧЕНЯ, главный бухгалтер РК ОО «БРСМ» Татьяна ЛЕСОВЕЦ и Оксана ЦЫГАНКОВА

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.