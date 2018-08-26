Ученики в Витебской области будут бесплатно ездить и в школу, и на кружки

Учащиеся учреждений общего среднего и специального образования (дети с особенностями психофизического развития) в Витебской области будут бесплатно ездить в общественном транспорте весь учебный год — с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019-го.

Бесплатный проезд возможен не только от дома до школы и обратно, но и к месту факультативных занятий, кружков, секций.

Все учащиеся могут получить в своих школах типовые справки с фотографией. Их нужно будет предъявить кондуктору. Время поездки значения не имеет, то есть бесплатный проезд распространяется и на вечер, пояснили в главном управлении по образованию облисполкома. Такое решение принято на сессии облсовета депутатов.