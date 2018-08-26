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Ученики в Витебской области будут бесплатно ездить и в школу, и на кружки
27.08.2018 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Учащиеся учреждений общего среднего и специального образования (дети с особенностями психофизического развития) в Витебской области будут бесплатно ездить в общественном транспорте весь учебный год — с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019-го.
Бесплатный проезд возможен не только от дома до школы и обратно, но и к месту факультативных занятий, кружков, секций.
Все учащиеся могут получить в своих школах типовые справки с фотографией. Их нужно будет предъявить кондуктору. Время поездки значения не имеет, то есть бесплатный проезд распространяется и на вечер, пояснили в главном управлении по образованию облисполкома. Такое решение принято на сессии облсовета депутатов.
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Это право действует весь учебный год - с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019-го.
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