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Дождливая погода будет в Беларуси на этой неделе

27.08.2018 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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Дождливая погода будет в Беларуси на этой неделе
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 28 августа, будет облачно с прояснениями. По востоку пройдут дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. На остальной территории страны преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами в западных районах Брестской и Гродненской областей возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по стране будут сгущаться туманы. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура в ночные и утренние часы составит 6-12 градусов выше нуля, по востоку - 13-16 градусов тепла. Во второй половине дня температура повысится до 18-23 градусов, по юго-восточным районам - до 24-26 градусов выше нуля.

В среду, 29 августа, погоду будут снова формировать атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, перемещающаяся с Балтийского моря. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах по востоку возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут клубиться непродолжительные туманы. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью будет 9-16 градусов тепла, днем - плюс 17-23 градуса.

В четверг, 30 августа, погоду обусловит поле повышенного давления, на северо-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. Будет в основном без осадков, только по северо-востоку страны еще ожидаются кратковременные дожди, днем местами под аккомпанемент гроз. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем - 17-24 градуса, по юго-западу - до плюс 26 градусов.

В последний календарный день лета, 31 августа, на погодные условия будет оказывать влияние фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Поэтому ночью по западу, а днем на значительной части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, днем с переходом на восточный слабый. Ночью будет от 6 до 13 градусов тепла, в западных районах - до плюс 15 градусов. Днем ожидается от 17 до 24 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 26 градусов.

В предстоящие выходные атмосферное давление подрастет, облаков и дождей станет меньше, лишь местами по республике возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный слабый. Температура ночью - 9-15 градусов выше нуля, днем в основном будет от 20 до 26 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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