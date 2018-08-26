О некоторых проблемах, возникающих при производстве строительных работ в охранной зоне газораспределительной системы

С началом весеннего периода происходит ожив­ление на строительных пло­щадках, производство строитель­ных работ возобновляется после зимнего периода. Ни для кого не секрет, что газопроводы располагаются в самых различных местах и их легко повредить, не соблюдая законодательство, регламентирующее порядок выполнения строительных работ в охранной зоне газораспределительной системы.





Согласно требованиям Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года № 176-З «О газоснабжении» и Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их пользования (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 6 ноября 2007 года № 1474) в целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны.

Охранная зона газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации.





По своей величине охранная зона вдоль газо­проводов устанавливается от 2-ух до 10-ти метров в зависимости от категории газопровода:

вдоль газопровода высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопровода высокого давления II категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов низкого давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 50 метров с каждой стороны;

вокруг зданий ГРП, территорий АГЗС, РУ и групповых баллонных установок – в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 метров во все стороны.

Разработка грунта на расстоянии менее 2 метров от оси газопровода, стен ГРП, газовых колодцев и других сооружений, территории АГЗС, РУ и групповых баллонных установок должна вестись вручную с применением соответствующего шанцевого инструмента, при этом использования ручного ударного инструмента и отбойных молотков допускается только для вскрытия дорожного покрытия.

В границах охранных зон без письменного раз­решения газоснабжающих организаций запрещается:

производить мели­оративные работы, про­кладывать оросительные и осушительные каналы и возводить сооружения мелиоративных систем;

устраивать сто­янки и остановки транс­портных средств, тракто­ров и других самоходных машин;

производить стро­ительные и монтажные работы, планировку грунта;

производить гео­лого-съемочные, поиско­вые, геодезические и дру­гие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взя­тием проб грунта (кроме почвенных образцов);

возводить малые архитектурные формы;

производить дноочистительные и землечер­пальные работы.

В границах охранных зон запрещается:

перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты:

открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энергосбережения и телемеханики газопроводов;

устраивать свалки, выливать агрессивные жид­кости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;

складировать мате­риалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку дере­вьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить траления жесткими и полужесткими тралами;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выпол­нением разрешенных в уста­новленном порядке работ;

осуществлять стро­ительство зданий, строений и сооружений.

Производство ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах должно выполняться в соответствии с законодательством, при наличии ордера на раскопки и разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ, выдаваемого газоснабжающей организацией.

Работы в охранной зоне должны производиться только в присутствии руководителя работ и представителя газо­снабжающей организации.

Несоблюдение указанных выше требований может привести к созданию опасной ситуации, представляющей реальную угрозу здоровью и жизни людей. В таких случаях с высокой долей вероятности придется нести ответственность за необдуманные действия.

Примером стало грубое нарушение требований законодательства Республики Беларусь работниками ООО «Лотос» при производстве строительных и земляных работ в охранной зоне газораспределительной системы привело к инциденту, а именно, не был вызван представитель газоснабжающей организации для уточнения расположения газопровода на местности, хотя при согласовании ордера на земляные работы на это было указано.

Обстоятельства инцидента: Работники ООО «Лотос», 9 ноября 2016 года производили демонтаж недействующего стального магистрального газопровода землеройными машинами, не имея на выкопировке из земельно-кадастрового плана землепользователей Добрушского района (проекта) нанесенной трассы газопровода высокого давления от ГРС «Крупец» до н.п. Жгунь. Не вызвав уполномоченного представителя газоснабжающей организации для уточнения места положения подземного газопровода работники ООО «Лотос» в ходе производства земляных работ отклонились от трассы демонтируемого магистрального газопровода. Выполняя указания мастера ООО «Лотос», машинист экскаватора «HIDROMEK» производил раскопку грунта и в процессе земляных работ повредил ковшом экскаватора действующий наружный газопровод высокого давления II категории диаметром 108 мм, проложенный в подземном исполнении от ГРС «Крупец» до н.п. Жгунь, находящийся на обслуживании Добрушского РГС.





В результате было произведено отключение от газоснабжения в н.п. Крупец, Добрушского района 360 индивидуальных жилых дома и 7 многоквартирных жилых дома, в н.п. Жгунь, Добрушского района 462 индивидуальных жилых дома и 10 многоквартирных жилых дома.

В заключение хочу обратить внимание юридических и физических лиц, осуществляющих ремонтные, строительные и земляные работы в охранной зоне газораспределительной системы. А именно:

перед началом работ необходимо представить газоснабжающей организации для согласования проект плана их производства, разработанный с учетом требований строительных норм и правил, а также заявление (письмо) на получение разрешения;

руководствоваться порядком проведения ремонтных, строительных и земляных работ и соблюдать условия их выполнения, изложенные в разрешении;

работы в охранной зоне производить только в присутствии представителя газоснабжающей организации.

Ведущий государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора Домасевич Валентина Григорьевна.