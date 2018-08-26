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Осень на пороге. Какой будет погода на этой неделе

27.08.2018 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя неделя августа будет дождливой. Температура воздуха днем будет колебаться от +17°С до +26°С. Синоптики отмечают: несмотря на прогнозируемые осадки, уже сейчас можно сказать, что во многих районах их будет недобор, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 28 августа, в стране будет облачно с прояснениями. По востоку ожидаются дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. На остальной территории страны преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами в западных районах Брестской и Гродненской областей возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по республике будут сгущаться туманы. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6 +12°С, по востоку +13 +16°С, во второй половине дня повысится до +18 +23°С, по юго-восточным районам +24 +26°С.

В среду, 29 августа, ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах по востоку возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут клубиться непродолжительные туманы. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +9 +16°С, днем +17 +23°С.

В четверг, 30 августа, погода будет в основном без осадков, только по северо-востоку страны еще ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°С, днем +17 +24°С, по юго-западу до +26°С.

В пятницу, 31 августа, ночью по западу, а днем на значительной части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный днем с переходом на восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +6 +13°С, в западных районах до +15°С; максимальная днем +17 +24°С, по юго-востоку до +26°С.

В выходные, по предварительному прогнозу, дождей станет меньше, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью +9 +15°С, максимальная днем в основном +20+26°С.

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Последняя неделя августа будет дождливой. Температура воздуха днем будет колебаться от +17°С до +26°С.
 
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