Забота по долгу службы и по зову души

Коллега рассказала случай, свидетелем которого стала недавно. Бабушка купила в аптеке (в центре) лекарство и забыла его на прилавке, ушла. Старенькая, но шла довольно быстро, успела уже дойти до поворота и свернуть на Кирова. Ну забыла, ее проблемы, скажет кто-то. Но девушка-фармацевт рассудила иначе: быстро вышла из-за прилавка, забрала лекарство и побежала догонять бабушку. Пожилая женщина была очень удивлена — и своей забывчивости, и заботе молоденькой «аптекарши» — и тронута таким к себе вниманием.

Случай, хочется верить, не исключительный, а в порядке вещей, и многие из нас, когда нужно, помогут пожилому человеку перейти дорогу, пропустят в очереди, уступят место в транспорте. Заботится о стариках и государство. «Сейчас в Глусском районе живет 4 102 пожилых гражданина, в том числе 254 одиноких и 2 473 одиноко проживающих, — рассказывает директор Глусского районного центра социального обслуживания населения Анжела Полупанкова. — Наше учреждение реализует большое количество проектов, вовлекающих пожилых людей в активную жизнь в обществе, помогающих им чувствовать себя нужными, полезными, не оставленными вниманием».

Например, в отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста с мая 2016 года работает социальный проект «Волонтер», за это время помощь бытового характера получили 43 пожилых человека. С июня 2016 года заработал проект «Протяни руку помощи». Его суть в том, что организации района оказывают инвалидам и пожилым людям безвозмездные услуги в рамках своей профессиональной деятельности, объясняет директор РЦСОН. Благодаря этому некоторые пожилые люди имеют возможность раз в месяц бесплатно посещать концерты в РДК, выставки в районном музее, пользоваться услугами бани «Жилкомхоза» и парикмахера в «Глусских Бытуслугах». Магазин «Центральный» (ЧТУП «Бригантина-торг») предоставил возможность брать продуктовые наборы для чаепитий на праздничных огоньках, проводимых РЦСОН. Всего за время работы проекта организациями района оказано пожилым и инвалидам услуг на общую сумму 1 716 рублей.

Зачастую пожилые люди страдают не из-за финансовых затруднений, а от одиночества, отсутствия общения, из-за того, что частично утратили способность к самообслуживанию. В таких случаях на помощь приходят гостевые и патронатные семьи. Сейчас при отделении социальной помощи на дому Глусского РЦСОН функционирует 10 гостевых семей для 25 человек, которых 10 социальных работников забирают к себе на выходные и праздничные дни. Также действует 5 патронатных семей — бригада социальных работников совместно оказывает дополнительные социальные услуги пожилым людям, за 1-е полугодие их получили 46 обслуживаемых. Введены в практику такие формы работы, как автопоезд «Забота» и «Мобильная библиотека».

Быть милосердным — значит относиться с любовью и состраданием к тем, кто слабее тебя, кто нуждается в любви, заботе, не только к близким и знакомым, но и к абсолютно чужим, уверена Анжела Полупанкова.

В этой связи мне вспомнился еще один случай. Несколько лет назад увидела, как прямо на улице, на скамейке, женщина кормила старенькую бабушку. Думала, родственницы, а потом узнала, что это соседки, а бабушка — не одинокая, в одном доме с ней жил великовозрастный сын. Нигде не работал, выпивал, и на его загулы уходила почти вся старушкина пенсия. Так вот соседи, жалея бабушку, выносили ей еду (сын-пьяница устраивал матери скандал, если она к кому-то ходила, да и сама бабушка стеснялась «похатничать», а давать продукты в дом было бесполезно — всё уходило на закуску). Той бабушки уже нет, думаю, жить последние годы было ей горько и трудно, и только забота и внимание соседей скрашивали горе. Да, о пожилых и одиноких людях заботится государство, но и каждый может не по работе, не по службе, не дожидаясь акций и призывов, зайти к старенькой соседке узнать, не требуется ли помощь, не нужны ли какие-то продукты, да и просто поинтересоваться, как дела и самочувствие. Это не требует материальных затрат, только немного времени и душевной щедрости и теплоты.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ