27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Месячник по заготовке кормов объявлен в Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрии региона набирают темпы уборки кукурузы на силос. В целом предстоит заготовить свыше 4,1 млн т силоса, практически весь он будет из кукурузы. Как рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уже заготовлено 354,8 тыс. т силоса при средней урожайности зеленой массы 241 ц/га.

По данным на утро 27 августа, в области убрано 7,7% площадей кукурузы на зеленую массу. В Брагинском районе — 11%, к отметке в 10% приближаются Лоевский, Ветковский, Речицкий, Мозырский районы. «В среднем хозяйства заготавливают около 55-60 тыс. т силоса в день, однако при выходе на полные мощности эта цифра будет увеличиваться», — отметили в комитете.

На особом контроле — качество заготовки кормов как в процессе уборки (степень измельчения, зрелость убираемой кукурузы), так и при закладке в силосно-сенажные траншеи.

Губернатор поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам.