ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месячник по заготовке кормов объявлен в Гомельской области

27.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Месячник по заготовке кормов объявлен в Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрии региона набирают темпы уборки кукурузы на силос. В целом предстоит заготовить свыше 4,1 млн т силоса, практически весь он будет из кукурузы. Как рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уже заготовлено 354,8 тыс. т силоса при средней урожайности зеленой массы 241 ц/га.

По данным на утро 27 августа, в области убрано 7,7% площадей кукурузы на зеленую массу. В Брагинском районе — 11%, к отметке в 10% приближаются Лоевский, Ветковский, Речицкий, Мозырский районы. «В среднем хозяйства заготавливают около 55-60 тыс. т силоса в день, однако при выходе на полные мощности эта цифра будет увеличиваться», — отметили в комитете.

На особом контроле — качество заготовки кормов как в процессе уборки (степень измельчения, зрелость убираемой кукурузы), так и при закладке в силосно-сенажные траншеи.

Губернатор поставил задачу в течение месячника уделить должное внимание теме заготовки кормов всем заинтересованным службам.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Месячник по заготовке кормов объявлен в Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Борках наводили порядок (фоторепортаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика