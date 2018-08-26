Единый контакт-центр ЖКХ в Бресте начнёт принимать звонки в сентябре



В Бресте единый контакт-центр ЖКХ начнет принимать звонки от абонентов в сентябре текущего года. В перспективе к контакт-центру подключат Пинск и Барановичи, затем районные центры.

Контакт-центр будет представлять собой единую точку для направления запросов по решению вопросов в сфере ЖКХ. Операторы будут круглосуточно принимать звонки по короткому номеру 115. Запуск проекта намечен на первую половину сентября. Изначально в зону обслуживания центра будут включены областной центр и Брестский район.

Местные жители могут подать заявки на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, неисправностями лифта, бытовыми услугами, санитарным состоянием и благоустройством.

Параллельно в Бресте заработает портал «Мой горад» 115.бел». Единый контакт-центр разместится в здании областного управления ЖКХ. Первоначально планируется создать 11 рабочих мест.