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В Минске за долг по жировке в 5 тысяч рублей семью выселили из двушки около метро

27.08.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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За долг по ЖКУ больше чем на 5 тысяч рублей, семью с пенсионеркой, детьми и внуками выселяют из двушки около метро. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Виктория Даревская, «Минск-Новости»

В доме № 23 на улице Кедышко, недалеко от метро, в двушке живет семья, где долгое время никто не платил за ЖКУ. В итоге за коммуналку основной долг составил почти 1700 рублей, а пеня — 3700. Решение суда о выселении и снятии с регистрации всех жильцов этой квартиры было принято еще в ноябре 2017 года.

Для выселения и описи имущества в эту квартиру пришли юрисконсульт расчетно-справочного центра (РСЦ) № 3 Первомайского района, ведущий юрисконсульт ГП «Домэнергосервис», представитель районного отдела принудительного исполнения (ОПИ) и слесарь ЖЭУ.

— У нанимателя образовалась большая задолженность за коммунальные услуги: основной долг составил почти 1700 рублей, а пеня без малого 3700. У них было восемь месяцев на то, чтобы заплатить по счетам. Судья даже подробно рассказала им о процедуре приватизации жилья, но они такой возможностью не воспользовались, — рассказывает юрисконсульт РСЦ Дарья Гуринович.

Фото: Виктория Даревская, «Минск-Новости»

Дверь квартиры должников открыла женщина лет 40. Дома также были ее мать, наниматель этих квадратных метров, и старший сын, которому едва исполнилось 16. 13-летняя дочка, по словам родительницы, была на практике.

Обстановка в двушке скромная. В окнах — стеклопакеты. Газ за неуплату давно перекрыли — еду готовили на электроплитке.

Сотрудница ОПИ принялась описывать имущество.


Фото: Виктория Даревская, «Минск-Новости»

— С моей же пенсии высчитывали что-то за коммуналку! Почему вы нас выселяете? — говорит наниматель квартиры.

Однако юрисконсульт РСЦ пояснила ей, что никаких денег за последние полгода в счет погашения задолженности не поступало.

Семье дали два дня, чтобы освободить помещение и отдать ключи. Со слов дочери нанимателя, на какое-то время их приютит биологический отец ее детей, а потом они «что-нибудь да придумают». Погасить задолженность им все равно придется.


Фото: Виктория Даревская, «Минск-Новости»
 
Теги: Минск
 
 
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У них было восемь месяцев на то, чтобы заплатить по счетам.
 
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