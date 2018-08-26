ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования

27.08.2018 13:26 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы готовы к началу учебного года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу констатировать с уверенностью, что учреждения общего среднего образования готовы к началу учебного года, - сказала Ирина Каржова. - Местные распорядительные органы создали комиссии, которые мониторят готовность учреждений образования к началу учебного года. При приемке в первую очередь обращается внимание на создание безопасных условий при организации образовательного процесса, обеспеченность педагогическими кадрами, учебно-методической литературой. По данным на конец предыдущей недели, было подписано 99,9% паспортов готовности учреждений образования. Эти документы подписываются согласно с утвержденным графиком, оставшиеся учреждения образования готовы к подписанию, и в ближайшее время это произойдет".

По словам представителя Минобразования, в 2018-2019 учебном году планируется, что будут функционировать 3038 учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. "В том числе мы ожидаем, что за парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября будут открыты 3 новых учреждения общего среднего образования. Одно из них - в Минске на 1020 учащихся, одно - в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района - на 720 учеников, - сообщила Ирина Каржова. - В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся. Будут использоваться более 1,5 тыс. школьных автобусов".

По словам заместителя начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальника управления дошкольного образования Минобразования Альбины Давидович, в новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. Обучать их будут 56,5 тыс. педагогических работников. "В возрасте от 3 до 6 лет в этом году охват детей составляет 95,8%, - сказала Альбина Давидович. - Основные направления, над которыми мы будем работать в новом учебном году, это обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование качества образовательного процесса и обеспечение здоровьесберегающих условий в учреждениях". К новому учебному году уже изданы 6 учебных пособий на белорусском и русском языках, полностью обеспечена организация образовательного процесса с 1 сентября.

В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест. "С начала этого года уже введены четыре на 550 мест: в Гомеле, деревне Копище Минского района, Минске и Островце. В начале учебного года мы также ожидаем новые детские сады - 7 учреждений дошкольного образования на 1630 мест в Бресте, Щучине, Гродно, Новогрудке, Фаниполе и Минске", - отметила Альбина Давидович.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы готовы к началу учебного года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника главного управления...
 
Новости дня
Новости общества
 
Экс-министр здравоохранения: Врач не должен измерять давление или выписывать рецепт. Это дорого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика