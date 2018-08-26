Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы готовы к началу учебного года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу констатировать с уверенностью, что учреждения общего среднего образования готовы к началу учебного года, - сказала Ирина Каржова. - Местные распорядительные органы создали комиссии, которые мониторят готовность учреждений образования к началу учебного года. При приемке в первую очередь обращается внимание на создание безопасных условий при организации образовательного процесса, обеспеченность педагогическими кадрами, учебно-методической литературой. По данным на конец предыдущей недели, было подписано 99,9% паспортов готовности учреждений образования. Эти документы подписываются согласно с утвержденным графиком, оставшиеся учреждения образования готовы к подписанию, и в ближайшее время это произойдет".

По словам представителя Минобразования, в 2018-2019 учебном году планируется, что будут функционировать 3038 учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. "В том числе мы ожидаем, что за парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября будут открыты 3 новых учреждения общего среднего образования. Одно из них - в Минске на 1020 учащихся, одно - в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района - на 720 учеников, - сообщила Ирина Каржова. - В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся. Будут использоваться более 1,5 тыс. школьных автобусов".

По словам заместителя начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальника управления дошкольного образования Минобразования Альбины Давидович, в новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. Обучать их будут 56,5 тыс. педагогических работников. "В возрасте от 3 до 6 лет в этом году охват детей составляет 95,8%, - сказала Альбина Давидович. - Основные направления, над которыми мы будем работать в новом учебном году, это обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование качества образовательного процесса и обеспечение здоровьесберегающих условий в учреждениях". К новому учебному году уже изданы 6 учебных пособий на белорусском и русском языках, полностью обеспечена организация образовательного процесса с 1 сентября.

В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест. "С начала этого года уже введены четыре на 550 мест: в Гомеле, деревне Копище Минского района, Минске и Островце. В начале учебного года мы также ожидаем новые детские сады - 7 учреждений дошкольного образования на 1630 мест в Бресте, Щучине, Гродно, Новогрудке, Фаниполе и Минске", - отметила Альбина Давидович.

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