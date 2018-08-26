В Сморгонском районе мужчине на предприятии станком зажало ногу. Понадобилась помощь спасателей

В деревне Михневичи, что в Сморгонском районе, на предприятии по производству строительных материалов 45-летнему машинисту конвейерных линий понадобилась помощь спасателей. Мужчине зажало ногу между трансбордером (машиной для подачи формовочной массы в печи) и бетонным основанием, сообщается на сайте МЧС.





Все произошло рано утром в понедельник, 27 августа.

Работник предприятия сообщил о том, что его коллеге требуется помощь спасателей.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и бензореза пострадавшего деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи.





Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.