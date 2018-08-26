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В Сморгонском районе мужчине на предприятии станком зажало ногу. Понадобилась помощь спасателей
27.08.2018 13:42 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Михневичи, что в Сморгонском районе, на предприятии по производству строительных материалов 45-летнему машинисту конвейерных линий понадобилась помощь спасателей. Мужчине зажало ногу между трансбордером (машиной для подачи формовочной массы в печи) и бетонным основанием,
Все произошло рано утром в понедельник, 27 августа.
Работник предприятия сообщил о том, что его коллеге требуется помощь спасателей.
Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
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В деревне Михневичи, на предприятии по производству строительных материалов 45-летнему машинисту конвейерных линий понадобилась помощь спасателей. Мужчине зажало...
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