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Ни один питомец не пострадал. В Гомеле работники МЧС спасли застрявших в батарее и окне котов
27.08.2018 13:58 — Новости Общества | Tut.by
25 августа два гомельских кота ситуацию, выбраться из которой ни самостоятельно, ни с помощью своих хозяев не смогли. Понадобилось
В 11 часов помощь понадобилась коту, лапа которого застряла в радиаторе отопления на улице 8-я Иногородняя.
А через 20 минут работники МЧС выехали в многоэтажку на улице Советская. На этот раз лапа питомца застряла в оконной раме.
В обоих случаях спасатели при помощи шанцевого инструмента бережно освободили животных и передали хозяевам.
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25 августа два гомельских кота независимо друг от друга с интервалом в 20 минут попали в похожую неприятную ситуацию, выбраться из которой ни самостоятельно, ни с...
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