Ни один питомец не пострадал. В Гомеле работники МЧС спасли застрявших в батарее и окне котов

25 августа два гомельских кота ситуацию, выбраться из которой ни самостоятельно, ни с помощью своих хозяев не смогли. Понадобилось участие спасателей .





В 11 часов помощь понадобилась коту, лапа которого застряла в радиаторе отопления на улице 8-я Иногородняя.

А через 20 минут работники МЧС выехали в многоэтажку на улице Советская. На этот раз лапа питомца застряла в оконной раме.





В обоих случаях спасатели при помощи шанцевого инструмента бережно освободили животных и передали хозяевам.