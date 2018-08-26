Общественный транспорт в Минске переходит на зимний режим работы. О новом графике сообщает « Столичный транспорт и связь ».

В связи с переходом на осенне-зимний режим изменится график работы некоторых маршрутов.

С 27 августа восстановлена работа автобусного маршрута № 47С;

С 3 сентября будет увеличено количество подвижного состава в часы пик на автобусных маршрутах № 7, 14, 15, 43Д, 54, 61, 62Э, 63, 64, 85С, 90, 104, 107, 115Э, 127, 133, 144С 149, 153, 153Д;

троллейбусных маршрутах № 5, 6, 8, 10, 17, 25, 38, 64, 66, 92;

и трамвайных маршрутах № 3, 5, 11.

Также восстанавливается работа автобусных маршрутов № 185С, 187, 188С, 196.

По маршруту № 185С отменяется выполнение остановки «Д. Сердича» в направлении Масюковщины и остановки «АТС» в направлении ДС «Каменная Горка - 5».

Работа автобуса № 196 будет организована с 07.34 до 20.26.

Внесены изменения в действующую трассу автобусного маршрута № 141. Движение от остановки «Районная больница» будет организовано по а/д Р-40 в прямом направлении, с выполнением остановки «Берёзовая роща», затем правыми поворотами с выполнением остановка «аг. Лесной», остановка «Областная больница», остановка «Госпиталь инвалидов ВОВ», затем налево на а/д Р-40, с выполнением остановки «Берёзовая роща» и далее по маршруту. Дополнительно по маршруту будет организовано выполнение рейсов отправлением с остановки «Областная больница» в 8.04 и 13.30, а также ДС «Карбышева» в 13.04.



Схема: gusts.minsk.by

Напомним, с 27 августа работа Минского метрополитена организована по зимнему графику движения.