Как и где в Минске будут отмечать День города

Основные мероприятия ко Дню города в Минске пройдут 8 и 9 сентября. О том, как будут отмечать праздник сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова рассказала, что основные мероприятия пройдут 8 сентября и начнутся они в 10 утра с возложения цветов к обелиску «Минск — город-герой».

— В этот же день в Минском городском Дворце культуры наградят лауреатов конкурса «Минчанин года» в 13 номинациях. На пересечении проспектов Победителей и Машерова на протяжении двух дней (8 и 9 сентября) можно будет посетить полюбившийся многим жителям фестиваль «Мінск старажытны».

Площадка у Дворца спорта

8 сентября в 9.00 на территории у Дворца спорта в субботу состоится большой физкультурно-спортивный праздник. Здесь пройдут соревнования среди пожарных-спасателей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во второй половине дня пройдет молодежный Open-Air, где выступят исполнители разных жанров и направлений: рока, поп-рока, электронной музыки и других.

23:00 — музыкальное пиротехническое фейерверк-шоу.

Верхний город

8 сентября, с 12:00 до 23:00 здесь пройдет семейный праздник.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Верхнем городе также планируется реализовать проект «Минск — город красоты». В нем примут участие Национальная школа красоты, модельные агентства, в том числе детские, стилисты, визажисты, флористы. Свои коллекции представят белорусские дизайнеры.

День Танкиста и полумарафон

8 сентября с 12.00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) пройдет молодежный фестиваль.

9 сентября в парке Победы состоится День танкиста, также пройдет Минский полумарафон.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На улице Космонавтов 9 сентября откроют памятный знак героям космоса. Автор — народный художник Беларуси, скульптор Иван Миско, архитектор Валерий Митрофанов. Событие приурочено не только ко Дню города, но и к Международному космическому конгрессу, который будет проходить в эти дни в Минске.

— Праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы, — подытожила Рудикова.