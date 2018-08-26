Колумбиец пытался транзитом попасть в Россию: его отпустили, фирму-перевозчика накажут

Фирме-перевозчику грозит огромный штраф за то, что в автобусе на границе оказался иностранец без визы. Гражданин Колумбии ехал по «безвизу» в Россию и не подумал, что для пути через Беларусь тоже нужны документы. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

25 августа гродненские пограничники сняли с автобуса Варшава — Минск гражданина Колумбии, у которого в паспорте не оказалось белорусской визы. Мужчина объяснил, что живет в Подмосковье и ехал туда лишь с паспортом — как это позволяет соглашение между двумя странами.

«Про то, что маршрут к его российскому дому пролегает через Беларусь, турист не подумал. В результате уроженцу Южноамериканского континента пришлось вернуться в Польшу и продолжить свое путешествие на самолете», — рассказали в ГПК.

Мужчину не привлекали к ответственности, но привлекут владельца автобуса — юридическое лицо. За неисполнение обязательств, согласно ст. 23.87 КоАП, фирме грозит штраф в размере до 20 базовых величин, это 490 рублей.