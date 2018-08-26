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Колумбиец пытался транзитом попасть в Россию: его отпустили, фирму-перевозчика накажут

27.08.2018 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Фирме-перевозчику грозит огромный штраф за то, что в автобусе на границе оказался иностранец без визы. Гражданин Колумбии ехал по «безвизу» в Россию и не подумал, что для пути через Беларусь тоже нужны документы. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

25 августа гродненские пограничники сняли с автобуса Варшава — Минск гражданина Колумбии, у которого в паспорте не оказалось белорусской визы. Мужчина объяснил, что живет в Подмосковье и ехал туда лишь с паспортом — как это позволяет соглашение между двумя странами.

«Про то, что маршрут к его российскому дому пролегает через Беларусь, турист не подумал. В результате уроженцу Южноамериканского континента пришлось вернуться в Польшу и продолжить свое путешествие на самолете», — рассказали в ГПК.

Мужчину не привлекали к ответственности, но привлекут владельца автобуса — юридическое лицо. За неисполнение обязательств, согласно ст. 23.87 КоАП, фирме грозит штраф в размере до 20 базовых величин, это 490 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин Колумбии ехал по "безвизу" в Россию и не подумал, что для пути через Беларусь тоже нужны документы.
 
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