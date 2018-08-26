"Было много идей, но мало денег". Как родители преобразили группу в детcком саду за тысячу рублей

Родители дошколят гродненского садика № 46 решили креативно отремонтировать комнаты группы, в которую ходят их дети. Так на стенах появились замок, деревья и совы, а в раздевалке «поселились» инопланетяне. На новое оформление потратили скромную сумму, многое делали сами. Получилось красиво и современно.





Теперь помещения, где «живет» старшая группа садика, кардинально отличаются от других комнат.

Дополнительных денег на ремонт группы с родителей не собирали. Что-то осталось от добровольных взносов, которые принимал родительский комитет в течение года, часть средств выделила администрация садика.

Но для грандиозной задумки сумма была катастрофически маленькой, а помещения требовали значительного ремонта. Родители решили, что большую часть работ возьмут на себя, чтобы сэкономить. Кто-то переносил мебель, кто-то занимался отделочными и демонтажными работами, кто-то — электрикой, кто-то — дизайном интерьеров.







— Для нашей группы этот ремонт оказался весьма занимательным процессом. Мы дружно влились в процесс, чтобы сделать все максимально дешево и при этом эффектно. Про какие-то дизайнерские изыски говорить не приходилось — слишком мал был бюджет. Но недаром говорят, что в любом деле главное — позитивный посыл, и тогда все нужное самой собой сложится. Так появился дизайн-проект, к реализации которого мы и приступили, — говорит одна из мам Ирина Станевская, которая и стала дизайнером проекта.

Задачка для дизайнера в декрете оказалась не самой простой. В группе было много старой мебели, которую заменять на новую не планировали. Также прежними должны были остаться линолеум, плинтусы, двери, приспособления для хранения игрушек и другого инвентаря.







Долго искали нужные материалы. Оказалось, что выделенных денег на дорогие краски не хватит, пришлось часть элементов рисовать масляными эмалями. Так вышло дешевле.







В процессе ремонта, по словам родителей, у воспитателей и у администрации возникали вопросы по поводу темных и серых тонов, в которые изначально красили стены, но мамы и папы успокаивали: все будет красиво.

— Да, есть у нас такая группа с инициативными родителями. Сделали вот такой ремонт, и комнаты получились красивыми и яркими. Конечно, очень необычно смотрится, — говорит заведующая Яслей-сада № 46 Инна Князева.







Родители же напоминают, что кроме них в ремонте активное участие принимали и воспитатели группы.





— Мы старались подобрать цвета так, чтобы и детям и воспитателям было комфортно находиться в данных помещениях, ведь там они проводят много времени. Всего на ремонт (это вместе с мойкой, переделки которой мы не касались) ушло около тысячи рублей, — говорят родители.