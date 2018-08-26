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Минкульт назвал победителя конкурса эскизных проектов памятного знака в Куропатах
27.08.2018 16:38 — Новости Общества | БелТА
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры подвело итоги конкурса эскизных проектов памятного знака в урочище Куропаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минкульта.
Победителем конкурса эскизных проектов памятного знака "Куропаты" определен авторский коллектив, в составе которого скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, архитекторы Мария Марковцова и Ольга Ермолина.
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры подвело итоги конкурса эскизных проектов памятного знака в урочище Куропаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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