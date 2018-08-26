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Жительница Брестского района вывезла в Польшу арестованный судом автомобиль

27.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Брестского района вывезла в Польшу арестованный судом автомобиль — возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Муж женщины осужден к длительному сроку лишения свободы. Согласно приговору суда его имущество, в том числе автомобиль «Тойота Аурис» 2008 года выпуска, подлежало конфискации в доход государства. На транспортное средство наложили арест, оно было передано супруге осужденного на ответственное хранение. При этом женщину предупредили об уголовной ответственности за порчу, сокрытие либо отчуждение вверенного ей имущества.

После вступления приговора в законную силу судебный исполнитель отправился по месту жительства гражданки. Однако «Тойоты» там не оказалось. Женщина пояснила, что ездила на машине по личным вопросам в Польшу, где оставила ее для ремонта. Никаких мер по возврату автомобиля в Беларусь она не предпринимала.

В связи с этим прокурор Брестского района возбудил в отношении женщины уголовное дело по ст.409 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста, или лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

 
Теги: Брест
 
 
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27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Брестского района вывезла в Польшу арестованный судом автомобиль — возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой...
 
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