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У белорусских пионеров появится свой талисман

27.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Белорусской республиканской пионерской организации появится свой талисман, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

«Мы объявляем открытый конкурс на слоган и талисман пионерского движения, приглашаем к участию всех ребят и ждем от них интересных идей. В перспективе, вполне возможно, наш талисман будет выпущен в виде мягкой игрушки», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, современная пионерия старается шагать в ногу со временем, предлагая ребятам интересные формы работы. «Нас около 650 тыс., начиная от октябрят и заканчивая пионерами-лидерами. Поэтому в новом учебном году все наши проекты будут направлены на то, чтобы каждая дружина, районный или областной совет поучаствовали в том или ином направлении деятельности организации. Много проектов, связанных с новыми технологиями. Это многочисленные веб-квесты, такие как республиканская интеллектуально-творческая игра „Пароль-октябренок: покорители вершин!“. Планируем традиционно в одной из военных частей Борисова провести уже обновленную спортивно-патриотическую игру „Зарничка“. А в сентябре ко Дню рождения белорусской пионерии обновим сайт, где будет содержаться информация как для пионеров-лидеров, так и октябрят. Самое главное для нас — не только использовать новые формы работы, которые будут интересны современным школьникам, но и получать обратную связь от детей», — отметила председатель ЦС БРПО.

Уже в октябре в пионерских дружинах планируется провести интеллектуальные конкурсы, по итогам которых самые эрудированные ребята соберутся в Минске на республиканский квиз. «Также мы приняли положение о республиканском конкурсе среди лидеров пионерских дружин „СуперТройка“ и утвердили концепцию нового проекта „Встреча на все 100“. На таких неформальных встречах наши пионерские дружины будут собираться порой за чашкой чая или просмотром образовательных телепроектов, встречаться с интересными людьми: спортсменами, артистами театра и кино, заслуженными деятелями искусств, культуры, — пояснила Александра Гончарова. — Планируем в мае в День Государственного герба и Государственного флага собраться в Минске, чтобы встретиться со знаменитыми людьми Беларуси, которые прославляют страну далеко за ее пределами».

В новом учебном году продолжится международное сотрудничество белорусских пионеров со сверстниками из России и Казахстана, рассматривается вопрос об организации совместных проектов с китайскими школьниками.

 
Теги: Минск
 
 
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Белорусской республиканской пионерской организации появится свой талисман, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель...
 
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