27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы готовы к началу учебного года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Могу констатировать с уверенностью, что учреждения общего среднего образования готовы к началу учебного года, — сказала Ирина Каржова. — Местные распорядительные органы создали комиссии, которые мониторят готовность учреждений образования к началу учебного года. При приемке в первую очередь обращается внимание на создание безопасных условий при организации образовательного процесса, обеспеченность педагогическими кадрами, учебно-методической литературой. По данным на конец предыдущей недели, было подписано 99,9% паспортов готовности учреждений образования. Эти документы подписываются согласно с утвержденным графиком, оставшиеся учреждения образования готовы к подписанию, и в ближайшее время это произойдет».

Она также напомнила, что в этом году Министерство образования для проведения торжественных линеек рекомендовало две даты — 31 августа и 1 сентября. В основном праздничные мероприятия пройдут 1 сентября.

По словам представителя Минобразования, в 2018—2019 учебном году планируется, что будут функционировать 3038 учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. «В том числе мы ожидаем, что за парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября будут открыты 3 новых учреждения общего среднего образования. Одно из них — в Минске на 1020 учащихся, одно — в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района — на 720 учеников, — сообщила Ирина Каржова. — В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся. Будут использоваться более 1,5 тыс. школьных автобусов».

На этот год запланировано издание 56 учебных пособий, из которых — 44 новых, а 12 — переиздание. «К 1 сентября в соответствии с планом выпуска изданы 50 учебных пособий. Сейчас идет их доставка в учреждения образования. К 1 сентября все они будут доставлены, — подчеркнула Ирина Каржова. — В сентябре-ноябре будут изданы оставшиеся пособия, которые являются дополнительными и не оказывают существенного влияния на организацию учебного процесса. В частности, это задачники по физике для 7-го класса. Оригиналы их макетов будут размещены на Национальном образовательном портале».

Отличительной особенностью учебного плана 2018—2019 учебного года станет то, что в 10-м классе для учащихся, которые изучают все предметы на базовом уровне, вводится предмет «Трудовое обучение». Ученики смогут осваивать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих или служащих. Приняты все необходимые документы. Если в школе нет возможности реализовывать такую образовательную программу, то освоить ее можно будет на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего и другого образования.

По словам заместителя начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальника управления дошкольного образования Минобразования Альбины Давидович, в новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. Обучать их будут 56,5 тыс. педагогических работников. «В возрасте от 3 до 6 лет в этом году охват детей составляет 95,8%, — сказала Альбина Давидович. — Основные направления, над которыми мы будем работать в новом учебном году, это обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование качества образовательного процесса и обеспечение здоровьесберегающих условий в учреждениях». К новому учебному году уже изданы 6 учебных пособий на белорусском и русском языках, полностью обеспечена организация образовательного процесса с 1 сентября.

В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест. «С начала этого года уже введены четыре на 550 мест: в Гомеле, деревне Копище Минского района, Минске и Островце. В начале учебного года мы также ожидаем новые детские сады — 7 учреждений дошкольного образования на 1630 мест в Бресте, Щучине, Гродно, Новогрудке, Фаниполе и Минске», — отметила Альбина Давидович.

Как напомнил начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, органы государственного пожарного надзора постоянно мониторят пожарную безопасность учреждений образования, а также зданий, где живут студенты и слушатели. «В этом году проверено более 3 тыс. учреждений образования, а также 546 общежитий, которые состоят на их балансе, — сообщил начальник управления. — Культура безопасности с каждым годом повышается. И если говорить о том, что подписано 99,9% актов готовности, то 0,1% — это нарушения, устраняемые в течение дня-двух. В основном это загромождение путей эвакуации — возможно, после школьных ремонтов. Единичные случаи — неукомплектованность первичными средствами пожаротушения».