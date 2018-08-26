В субботу после девяти вечера возле Оперного театра в Минске на некоторое время стал троллейбус 46. Один из пассажиров не растерялся и призвал толпу подтолкнуть транспорт. Люди поддержали энтузиаста.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото из Telegram Контроль ГАИ Минск

— В 46-й троллейбус я села на Немиге, но через остановку он заглох, — рассказывает минчанка Екатерина. — Водитель пробовал что-то сделать, троллейбус то заводился, то тормозил, но с места не сдвинулся.

Все это, вспоминает девушка, происходило на остановке. Часть людей вышла, кто-то оставался в салоне. Минут через пять, продолжает собеседница, водитель пошел разбираться с «рогами».

— К нему подошел какой-то мужчина, что-то советовал. Но водитель, по-моему, не прислушался, только уточнил: «Вы водитель?». Тогда человек перешел от слов к делу и стал толкать троллейбус, — продолжает девушка. — Потом он обратился к людям на остановке и попросил помочь.

Видео в редакцию прислали очевидцы

К делу подключилось человек десять. В том числе женщины. Часть пассажиров осталась в салоне. Толкающие просили их выйти, но те не реагировали.

«Толкание», говорит Екатерина, продолжалось около минуты. Транспорт с места так и не сдвинулся. Некоторые стали пересаживаться в другие автобусы и маршрутки.

— Через какое-то время троллейбус все-таки поехал, — говорит Екатерина, — Что ему в этом помогло? Я не знаю.

В Минсктрансе поясняют, чтобы троллейбусы ходили без перебоев, на контактной сети через определенные промежутки установлены секционные изоляторы. Они делят сеть на участки. В случае какого-то перебоя участок отключается, но контактная линия работает и транспорт ходит.

— Секционные изоляторы размещены так, что головка токоприемника проходит по нему в тот период, когда троллейбус движется с отключенным двигателем — по инерции, — рассказывают в Минсктрансе. — Но здесь водитель, возможно, замешкался, снизил скорость. Такое происходит очень, очень редко. Это случайная остановка.

Чтобы троллейбус снова поехал, его нужно было немного сдвинуть в сторону. Пассажиры помогли.

— Неполадки устраняет бригада аварийно-технической службы, — поясняют в ведомстве. — Специалисты довольно быстро приехали бы и все разрешили. Но, видимо, пассажиры решили все сделать сами. Не стоило, все-таки троллейбус — это электротранспорт. И помощь могла обернуться во вред.