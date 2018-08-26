ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые учебные пособия для школьников: дополненная реальность и упор на практику

27.08.2018 16:50 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Новые учебные пособия для школьников: дополненная реальность и упор на практику
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" к новому учебному году подготовило 12 современных пособий, сообщила журналистам главный редактор - первый заместитель директора РУП "Народная асвета" Елена Литвинович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стояла задача выпустить к новому учебному году для учащихся 6-го и 8-го классов общеобразовательной школы 6 учебников на двух языках, поэтому всего получается 12 изданий. Это, на мой взгляд, самые сложные пособия: геометрия, алгебра, физика, химия, информатика для 6-го и 8-го классов. План мы выполняем в срок. На сегодняшний день 11 учебников уже выпущены, только информатика для 8-го класса на белорусском языке будет издана в сентябре. Еще одно пособие - трудовое обучение для мальчиков 6-го класса будет издано в сентябре-октябре. Это все согласно установленному плану", - рассказала Елена Литвинович.

По ее словам, это современные учебники, в основе которых не сухая теория, а практико-ориентированные задания. "Все задания продуманы и подобраны так, чтобы ребята могли применить эту теорию на практике. Например, как сделать ремонт и сколько нужно ламината или трубок обоев для комнаты определенной площади, сколько цветов нужно высадить на клумбе определенной формы и размера. Наши авторы в этом плане хорошо поработали. Также прослеживаются в учебных пособиях межпредметные связи, они наполнены исключительно национальным контентом", - отметила главный редактор.

Кроме того, в учебнике физики используется такое нововведение, как дополненная реальность. "На мой взгляд, это один их тех учебников, которые соответствуют основным мировым тенденциям и требованиям современности. Школьнику достаточно скачать специальное мобильное приложение, и опыты в учебнике смогут ожить. Его большой формат позволяет ребенку увидеть материал одного урока на развароте, а уже дальше идут задания, которые необходимо выполнить. В таком же формате был издан учебник 7-го класса, в этом году на национальном конкурсе "Искусство книги" он получил диплом первом степени и золотой фолиант в номинации "Учебник нового века". Все учебные пособия цветные и красиво оформленные. По отзывам учащихся и педагогов 7-го класса, учиться по ним стало легче, проще, интереснее", - подчеркнула Елена Литвинович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" к новому учебному году подготовило 12 современных пособий, сообщила журналистам главный редактор -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минсктранс о троллейбусе, который в центре Минска толкали пассажиры: "Такое случается очень редко"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика