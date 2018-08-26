Новые учебные пособия для школьников: дополненная реальность и упор на практику

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" к новому учебному году подготовило 12 современных пособий, сообщила журналистам главный редактор - первый заместитель директора РУП "Народная асвета" Елена Литвинович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стояла задача выпустить к новому учебному году для учащихся 6-го и 8-го классов общеобразовательной школы 6 учебников на двух языках, поэтому всего получается 12 изданий. Это, на мой взгляд, самые сложные пособия: геометрия, алгебра, физика, химия, информатика для 6-го и 8-го классов. План мы выполняем в срок. На сегодняшний день 11 учебников уже выпущены, только информатика для 8-го класса на белорусском языке будет издана в сентябре. Еще одно пособие - трудовое обучение для мальчиков 6-го класса будет издано в сентябре-октябре. Это все согласно установленному плану", - рассказала Елена Литвинович.

По ее словам, это современные учебники, в основе которых не сухая теория, а практико-ориентированные задания. "Все задания продуманы и подобраны так, чтобы ребята могли применить эту теорию на практике. Например, как сделать ремонт и сколько нужно ламината или трубок обоев для комнаты определенной площади, сколько цветов нужно высадить на клумбе определенной формы и размера. Наши авторы в этом плане хорошо поработали. Также прослеживаются в учебных пособиях межпредметные связи, они наполнены исключительно национальным контентом", - отметила главный редактор.

Кроме того, в учебнике физики используется такое нововведение, как дополненная реальность. "На мой взгляд, это один их тех учебников, которые соответствуют основным мировым тенденциям и требованиям современности. Школьнику достаточно скачать специальное мобильное приложение, и опыты в учебнике смогут ожить. Его большой формат позволяет ребенку увидеть материал одного урока на развароте, а уже дальше идут задания, которые необходимо выполнить. В таком же формате был издан учебник 7-го класса, в этом году на национальном конкурсе "Искусство книги" он получил диплом первом степени и золотой фолиант в номинации "Учебник нового века". Все учебные пособия цветные и красиво оформленные. По отзывам учащихся и педагогов 7-го класса, учиться по ним стало легче, проще, интереснее", - подчеркнула Елена Литвинович.-0-