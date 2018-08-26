ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дзержинском районе зарегистрированы три случая кори

27.08.2018 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Дзержинском районе зарегистрированы 3 случая кори, сообщил dzr.by заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская ЦРБ» Игорь Шамаль. Еще 2 человека с подозрением на это заболевание находятся под наблюдением специалистов (медики ждут результатов анализов).


Фото: Reuters

— Случаи кори у нас фиксируются ежегодно, — говорит Игорь Шамаль, — как правило, как раз в августе-сентябре. Как правило, это связано с возвращением на родину «отпускников», побывавших за границей в странах с неблагополучной обстановкой по этому заболеванию.

В связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, говорят в Дзержинской ЦРБ. Это в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори лиц, находившихся в контакте с заболевшими, а также детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Корь — это ирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп — высокая температура, кашель, чихание, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь.

Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

Согласно данным ВОЗ, 20,8 млн детей в мире все еще не получили первой дозы вакцины. Половина из них живут в шести странах — Нигерии (3,3 млн), Индии (2,9 млн), Пакистане (2 млн), Индонезии (1,2 млн), Эфиопии (0,9 млн) и Демократической Республике Конго (0,7 млн).

Как ранее сообщал TUT.BY, за 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

У человека, которому делали прививки от кори, мизерная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют: если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, в Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились боли в горле, сыпь, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще 2 человека с подозрением на это заболевание находятся под наблюдением специалистов (медики ждут результатов анализов).
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые учебные пособия для школьников: дополненная реальность и упор на практику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика