В Дзержинском районе зарегистрированы три случая кори

В Дзержинском районе зарегистрированы 3 случая кори, сообщил dzr.by заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская ЦРБ» Игорь Шамаль. Еще 2 человека с подозрением на это заболевание находятся под наблюдением специалистов (медики ждут результатов анализов).



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— Случаи кори у нас фиксируются ежегодно, — говорит Игорь Шамаль, — как правило, как раз в августе-сентябре. Как правило, это связано с возвращением на родину «отпускников», побывавших за границей в странах с неблагополучной обстановкой по этому заболеванию.

В связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, говорят в Дзержинской ЦРБ. Это в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори лиц, находившихся в контакте с заболевшими, а также детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Корь — это ирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп — высокая температура, кашель, чихание, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь.

Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

Согласно данным ВОЗ, 20,8 млн детей в мире все еще не получили первой дозы вакцины. Половина из них живут в шести странах — Нигерии (3,3 млн), Индии (2,9 млн), Пакистане (2 млн), Индонезии (1,2 млн), Эфиопии (0,9 млн) и Демократической Республике Конго (0,7 млн).

Как ранее сообщал TUT.BY, за 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

У человека, которому делали прививки от кори, мизерная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют: если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, в Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились боли в горле, сыпь, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.