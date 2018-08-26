



В предверии нового учебного года Госавтоинспекция проводит с 25 августа по 5 сентября СКМ «Внимание – дети!».

Сотрудники ОГАИ Чашникского РОВД организуют специальные рейды, встречи в учреждениях образования. Контролируют соблюдение скоростных режимов, правил перевозки детей автотранспортом и многое другое.

А взрослые не должны забывать напоминать ребятам правила безопасного поведения на дороге. Перед школой не помешает напомнить о внимательном поведении на улице, на пешеходных переходах и т. д.

Во время проведения СКМ «Внимание – дети!» двигаться надо обязательно с включённым ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии). Игнорирование рекомендаций может обернуться штрафом до 2 базовых величин.

Наталья СТУКАЛОВА.