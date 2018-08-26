В Бресте пропал 10-летний мальчик

В Бресте милиция разыскивает пропавшего без вести 10-летнего Руслана Цапа.



Фото: УВД Брестского облисполкома

26 августа мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. В последний раз Руслана видели около 16.00 26 августа, в районе рынка «Юбилейный».

Приметы пропавшего: на вид 10−12 лет, рост 143−145 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.

Был одет: майка с коротким рукавом салатового цвета с надписью на груди «UNLIMITED CHALLENGE», джинсовые шорты синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонным номерам: 479 050, 479 132 или 102, 75302.