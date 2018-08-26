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В Бресте пропал 10-летний мальчик
27.08.2018 17:33 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте милиция разыскивает пропавшего без вести 10-летнего Руслана Цапа.
26 августа мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. В последний раз Руслана видели около 16.00 26 августа, в районе рынка «Юбилейный».
Приметы пропавшего: на вид 10−12 лет, рост 143−145 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.
Был одет: майка с коротким рукавом салатового цвета с надписью на груди «UNLIMITED CHALLENGE», джинсовые шорты синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.
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Последний раз его видели 26 августа.
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