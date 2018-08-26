﻿ В Бресте пропал 10-летний мальчик. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте пропал 10-летний мальчик

27.08.2018 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте милиция разыскивает пропавшего без вести 10-летнего Руслана Цапа.


Фото: УВД Брестского облисполкома

26 августа мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. В последний раз Руслана видели около 16.00 26 августа, в районе рынка «Юбилейный».

Приметы пропавшего: на вид 10−12 лет, рост 143−145 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.

Был одет: майка с коротким рукавом салатового цвета с надписью на груди «UNLIMITED CHALLENGE», джинсовые шорты синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонным номерам: 479 050, 479 132 или 102, 75302.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний раз его видели 26 августа.
 
Новости дня
Новости общества
 
Бывший гендиректор СТВ Юрий Козиятко возглавил агентство "Минск-Новости"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика