ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший гендиректор СТВ Юрий Козиятко возглавил агентство "Минск-Новости"

27.08.2018 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший генеральный директор телеканала СТВ возглавит агентство «Минск-Новости».


Юрий Козиятко. Фото: photo.bymedia.net

Юрий Козиятко приступит к исполнению обязанностей гендиректора «Агентства «Минск-Новости» завтра, 28 августа. Информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме. Каких-либо подробностей о том, с чем связаны кадровые перестановки, — нет.

До этого «Минск-Новости» возглавляла Екатерина Дубинская.

Напомним, в начале лета Юрия Козиятко назначили в «Минск-Новости» заместителем гендиректора по развитию информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство «Минск-Новости». 5 июня он приступил к исполнению своих обязанностей.

В структуру предприятия входят информагентство «Минск-Новости» (minsknews.by), газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал «Качели» (для детей и подростков), а также «Радио-Минск». В планах создание городского телеканала.

От должности гендиректора СТВ Юрия Козиятко освободили 6 февраля 2018 года — одновременно с председателем Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько и главным редактором газеты «Советская Белоруссия» Павлом Якубовичем. Место Козиятко занял первый заместитель министра информации Игорь Луцкий, Давыдько — его заместитель Иван Эйсмонт (супруг пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт), Якубовича — гендиректор государственного информагентства БелТА Дмитрий Жук.

62-летний Давыдько сейчас возглавляет пропрезидентское общественное объединение «Белая Русь» (избран председателем в январе 2018 года) и является членом Совета Республики (назначение состоялось в день отставки, 6 февраля).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме. Каких-либо подробностей о том, с чем связаны кадровые перестановки, - нет.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Внимание — дети!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика