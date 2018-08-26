Бывший генеральный директор телеканала СТВ возглавит агентство «Минск-Новости».



Юрий Козиятко. Фото: photo.bymedia.net

Юрий Козиятко приступит к исполнению обязанностей гендиректора «Агентства «Минск-Новости» завтра, 28 августа. Информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме. Каких-либо подробностей о том, с чем связаны кадровые перестановки, — нет.

До этого «Минск-Новости» возглавляла Екатерина Дубинская.

Напомним, в начале лета Юрия Козиятко назначили в «Минск-Новости» заместителем гендиректора по развитию информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство «Минск-Новости». 5 июня он приступил к исполнению своих обязанностей.

В структуру предприятия входят информагентство «Минск-Новости» (minsknews.by), газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал «Качели» (для детей и подростков), а также «Радио-Минск». В планах создание городского телеканала.

От должности гендиректора СТВ Юрия Козиятко освободили 6 февраля 2018 года — одновременно с председателем Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько и главным редактором газеты «Советская Белоруссия» Павлом Якубовичем. Место Козиятко занял первый заместитель министра информации Игорь Луцкий, Давыдько — его заместитель Иван Эйсмонт (супруг пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт), Якубовича — гендиректор государственного информагентства БелТА Дмитрий Жук.

62-летний Давыдько сейчас возглавляет пропрезидентское общественное объединение «Белая Русь» (избран председателем в январе 2018 года) и является членом Совета Республики (назначение состоялось в день отставки, 6 февраля).