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Бывший гендиректор СТВ Юрий Козиятко возглавил агентство "Минск-Новости"
27.08.2018 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Бывший генеральный директор телеканала СТВ возглавит агентство «Минск-Новости».
Юрий Козиятко приступит к исполнению обязанностей гендиректора «Агентства «Минск-Новости» завтра, 28 августа. Информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме. Каких-либо подробностей о том, с чем связаны кадровые перестановки, — нет.
До этого «Минск-Новости» возглавляла Екатерина Дубинская.
Напомним, в начале лета Юрия Козиятко
В структуру предприятия входят информагентство «Минск-Новости» (minsknews.by), газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал «Качели» (для детей и подростков), а также «Радио-Минск». В планах создание городского телеканала.
От должности гендиректора СТВ Юрия Козиятко
62-летний Давыдько сейчас возглавляет пропрезидентское общественное объединение «Белая Русь» (избран председателем в январе 2018 года) и является членом Совета Республики (назначение состоялось в день отставки, 6 февраля).
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Информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме. Каких-либо подробностей о том, с чем связаны кадровые перестановки, - нет.
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