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Журналистам и редакторам, подозреваемым по "делу БелТА", запретили выезд из страны

27.08.2018 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В понедельник журналистов и редакторов, которые стали фигурантами «дела БелТА», вызвали в Следственный комитет. Редакторам TUT.BY, БелаПАН и корреспонденту Deutsche Welle вручили постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 27 августа, в Следственный комитет были вызваны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы новостей портала Анна Калтыгина и Галина Уласик, журналист 42.TUT.BY Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, журналист агентства Татьяна Коровенкова и корреспондент Deutsche Welle Паўлюк Быковский.

Как сообщают сами журналисты и их коллеги, им было вручено постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь.

Редактору FINANCE.TUT.BY Дмитрию Бобрику в минувшую пятницу был изменен статус со свидетеля на подозреваемого. Сегодня он также получил постановление о временном ограничении права на выезд.

Выезд не ограничен только для главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Утром 8 августа появились сообщения об обысках у журналиста Павлюка Быковского и его жены Ольги, журналиста Алексея Жукова. Позже информацию подтвердил СК, для допроса в ведомство также доставляли трех журналистов и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, вечером их отпустили. На допрос также вызывали основателя TUT.BY Юрия Зиссера.

9 августа на связь не вышла редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина. Позже стало известно, что она в Следственном комитете.

Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа.

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы, «Репортеры без границ». Евросоюз тоже призвал освободить журналистов. Обыски и задержания журналистов противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам, отметила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.

Следственный комитет вечером 9 августа выпустил пресс-релиз по так называемому «делу БелТА»: «В ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома „Белорусская наука“, редакционно-издательского учреждения „Культура и искусство“, ООО „РиэлтБай“, ООО „АйТиВи“, ЗАО „БелаПАН“, ООО „ТутБай Медиа“ подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица)».

 
Теги: Новости
 
 
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В понедельник журналистов и редакторов, которые стали фигурантами "дела БелТА", вызвали в Следственный комитет. Редакторам TUT.BY, БелаПАН и корреспонденту Deutsche Welle...
 
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