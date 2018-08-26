|
Журналистам и редакторам, подозреваемым по "делу БелТА", запретили выезд из страны
27.08.2018 17:52 — Новости Общества | Tut.by
В понедельник журналистов и редакторов, которые стали фигурантами «дела БелТА», вызвали в Следственный комитет. Редакторам TUT.BY, БелаПАН и корреспонденту Deutsche Welle вручили постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь.
В понедельник, 27 августа, в Следственный комитет были вызваны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы новостей портала Анна Калтыгина и Галина Уласик, журналист 42.TUT.BY Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, журналист агентства Татьяна Коровенкова и корреспондент Deutsche Welle Паўлюк Быковский.
Как сообщают сами журналисты и их коллеги, им было вручено постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь.
Редактору FINANCE.TUT.BY Дмитрию Бобрику в минувшую пятницу был изменен статус со свидетеля на подозреваемого. Сегодня он также получил постановление о временном ограничении права на выезд.
Выезд не ограничен только для главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой.
Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли
В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
Утром 8 августа
9 августа на связь не вышла редактор информационной компании БелаПАН
Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа.
Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже
Следственный комитет вечером 9 августа выпустил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник журналистов и редакторов, которые стали фигурантами "дела БелТА", вызвали в Следственный комитет. Редакторам TUT.BY, БелаПАН и корреспонденту Deutsche Welle...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)