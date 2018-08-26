Метеорит, сгущенка и дворец: районы Гомельщины выбирают собственные бренды

Метеорит, сгущенка, дворцово-парковый ансамбль и еще десятки известных мест, обрядов, традиций и памятников природы — районы Гомельской области к Году малой родины выбирают собственные бренды. Образы и символы будут работать на узнаваемость региона и его туристическую привлекательность. К выбору символики привлекли и местных жителей, которые уже предложили массу интересных идей, сообщает телеканал ОНТ.

Одна из летописей точно описывает метеоритный дождь в Гомельской области. В Беларуси это происходило пять раз в разных регионах, но самый большой метеорит оставил след именно в Брагинском районе. Сегодня метеорит не только предмет научных исследований, но и победитель в номинации «Бренд района». В конкурентах были церковная дарохранительница ручной работы и народный кукольный театр. Местные жители проголосовали за камень.

Официальный бренд Хойникского района — кондитерские грибки. Такие делают только на этом хлебозаводе. С 1974 года — уникальная рецептура местных пекарей. Сладость оставила позади популярный в районе древний обряд проводов русалки. «Нет никаких вредных пищевых добавок, вся продукция натуральная, это ручной труд. Вся теплота души кондитера вкладывается в данное изделие», — говорит председатель правления Хойникского райпо.

В самом Гомеле с победителем брендового ряда определились сразу. Им стал дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. Долго не думали и в Рогачеве. Сгущенка — лидер по узнаваемости не только в Беларуси, но и далеко за пределами страны. В населенных пунктах поменьше пришлось немного поломать голову. Оказалось, что удивительного в глубинке не меньше. Известные достопримечательности, уникальные обряды, старинные традиции и памятники природы — теперь у каждого района есть своя изюминка, которую можно показать миру.