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Проектная деятельность: В чьих руках наше здоровье?

27.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Проект «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД») финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Он стартовал в ноябре 2015 года и будет реализовываться до ноября 2019. Основная цель проекта: содействие эффективному предупреждению неинфекционных заболеваний (НИЗ) и укрепление национальной системы здравоохранения для эффективного решения проблем НИЗ в Республике Беларусь. Он также направлен на повышение активности населения в формировании и продвижении местных инициатив.

Проектная деятельность: В чьих руках наше здоровье?

Татьяна СНИТКО и Александр ШУХНО (в центре).

На третий конкурс инициатив проекта «БЕЛМЕД» было подано 104 заявки из разных регионов Гродненской и Минской областей. В результате строгого отбора победителями были признаны всего 9 инициатив. Зелёный свет на реализацию своей идеи был дан инициативе «Вместе к здоровью» реализуемой Сморгонской районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. Автором проекта стала Светлана Бурко, инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на дому УТЦСОН «Тёплый дом».

Здоровье человека на 80% зависит от него самого и только на 20% от медицины. Услышав однажды от профессора медицины эти цифры, Светлана Бурко стала задумываться над тем, что и здоровье пожилых граждан тоже в их руках. И если есть шанс повлиять на процент неинфекционных заболеваний среди данной категории, его надо использовать. В написание заявки на конкурс инициатив проекта БЕЛМЕД Светлану Викторовну поддержали Сморгонская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов, районный Совет депутатов, Центр социального обслуживания «Тёплый дом», Сморгонская ЦРБ, председатели сельсоветов – Залесского, Синьковского и Жодишковского, территории которых стали пилотными для реализации инициативы.

На прошлой неделе состоялось первая встреча за круглым столом, которая собрала всех заинтересованных участников. Почётными гостями стали координатор инициатив проекта «БЕЛМЕД» Татьяна Снитко и региональный координатор проекта Александр Шухно. Всех присутствующих ознакомили с идеей инициативы, её задачами и мероприятиями, которые запланированы.

В рамках инициативы «Вместе к здоровью» будут проведены 9 обучающих семинаров по профилактике неинфекционных заболеваний для социальных работников и инициативных граждан. В дальнейшем будет организована "Школа здоровья", где будут обучаться пожилые граждане. Своими знаниями по профилактике неинфекционных заболеваний и навыкам пользования тонометрами и глюкометрами с ними будут делиться социальные работники и инициативные граждане.

В работе круглого стола приняли участие также представители ЦРБ и центра гигиены и эпидемиологии. Ими было отмечено, что неинфекционные заболевания являются главной причиной смертности населения в нашей стране. 80% всех смертей случается из-за болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и сахарного диабета.

Проектная деятельность: В чьих руках наше здоровье?

Автор инициативы Светлана БУРКО (первая слева).

Проектная деятельность: В чьих руках наше здоровье?

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 

 
 
Ссылка на источник 24
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