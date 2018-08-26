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Вынесли приговор главврачу санатория "Серебряные ключи" и чиновнице из центра по оздоровлению

27.08.2018 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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К лишению свободы приговорены главный врач санатория «Серебряные ключи», а также замдиректора Республиканского центра по оздоровлению. Их признали виновными в получении взяток и превышении полномочий, сообщает пресс-служба Минского областного суда.

Главврач санатория приговорена к 6,5 года лишения свободы, ее же обязали заплатить штраф в размере 300 базовых величин (более семи тысяч рублей). У фигурантки конфискуют все имущество. Ей также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Что касается чиновницы, то ее осудили на 7,5 года с конфискацией имущества. На нее также наложен штраф в 350 базовых величин. Женщине запрещено работать в должностях с организационно-распорядительными обязанностями.

Суд признал обеих виновными в превышении полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности. А также получении взяток в особо крупном размере, причем у представительницы центра — повторно. Приговор еще может быть обжалован.

По версии следствия, сотрудница Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения брала взятки от руководителей санаториев. Взамен центр закупал их путевки и услуги, а учреждения благополучно проходили аттестацию. Например, один санаторий предоставил чиновнице проживание в номере на целых 420 суток. Ее же подозревали в лоббировании интересов определенной строительной фирмы.

Что касается главврача светлогорского санатория, то ее обвиняли в получении материальных ценностей и выгод на почти 60 тысяч рублей. Позже уточнялось, что женщина по указанию чиновницы проводила фиктивные тендеры, а в благодарность победитель торгов сделал в квартире медика ремонт. К тому же в 2016 году она предоставила чиновнице и ее семье право проживать в номере люкс вместо купленных путевок в более скромный номер, а также бесплатные услуги учреждения. К ущербу добавилось еще 30 тысяч рублей.

Сами женщины на стадии расследования вину не признали.

 
 
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Женщин признали виновными в получении взяток в особо крупном размере, а также в превышении полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности.
 
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