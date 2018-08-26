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Вынесли приговор главврачу санатория "Серебряные ключи" и чиновнице из центра по оздоровлению
27.08.2018 18:35 — Новости Общества | Tut.by
К лишению свободы приговорены главный врач санатория «Серебряные ключи», а также замдиректора Республиканского центра по оздоровлению. Их признали виновными в получении взяток и превышении полномочий,
Главврач санатория приговорена к 6,5 года лишения свободы, ее же обязали заплатить штраф в размере 300 базовых величин (более семи тысяч рублей). У фигурантки конфискуют все имущество. Ей также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.
Что касается чиновницы, то ее осудили на 7,5 года с конфискацией имущества. На нее также наложен штраф в 350 базовых величин. Женщине запрещено работать в должностях с организационно-распорядительными обязанностями.
Суд признал обеих виновными в превышении полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности. А также получении взяток в особо крупном размере, причем у представительницы центра — повторно. Приговор еще может быть обжалован.
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Что касается главврача светлогорского санатория, то ее
Сами женщины на стадии расследования вину не признали.
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Женщин признали виновными в получении взяток в особо крупном размере, а также в превышении полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности.
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