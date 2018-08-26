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Наведение порядка в адресном хозяйстве

27.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В настоящее время специалисты отдела статистики Борисовского района осуществляют мониторинг состояния адресного хозяйства района: проверяют наличие на домах жилого фонда, административных зданиях аншлагов с указанием наименований улиц и номеров домов, а также наличие на подъездах табличек с интервалами номеров квартир в них.

Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё» занимается установкой недостающих и пришедших в негодность аншлагов в жилом фонде, находящемся на их обслуживании. А вот собственникам индивидуальных жилых домов, и домов находящихся на самообслуживании потребительских жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников аншлаги необходимо установить самостоятельно.

Наведение порядка в адресном хозяйстве не только поможет успешному проведению переписи. Это также послужит улучшению оперативности работы аварийных служб города, коммунальщиков, почты, скорой медицинской помощи.

Начальник отдела статистики Борисовского района

Т.В. Борейко
 
 
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В Борисовском районе продолжается подготовка к грядущей переписи населения 2019 года.
 
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