В настоящее время специалисты отдела статистики Борисовского района осуществляют мониторинг состояния адресного хозяйства района: проверяют наличие на домах жилого фонда, административных зданиях аншлагов с указанием наименований улиц и номеров домов, а также наличие на подъездах табличек с интервалами номеров квартир в них.

Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё» занимается установкой недостающих и пришедших в негодность аншлагов в жилом фонде, находящемся на их обслуживании. А вот собственникам индивидуальных жилых домов, и домов находящихся на самообслуживании потребительских жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников аншлаги необходимо установить самостоятельно.

Наведение порядка в адресном хозяйстве не только поможет успешному проведению переписи. Это также послужит улучшению оперативности работы аварийных служб города, коммунальщиков, почты, скорой медицинской помощи.