Со следующего года начнут менять счётчики воды

Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Андрей Ромашко отметил, что в разработанный проект постановления включены работы по замене индивидуальных приборов учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема за счет средств капитального ремонта. "Проект постановления в Совете Министров, думаю, в ближайшее время этот проект будет принят. Ничто сегодня не мешает заказчикам, организациям ЖКХ по разработанным проектам вносить определенные дополнения и изменения. Фактически, можно сказать, со следующего года начнется процесс замены приборов учета", – пояснил он.