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Со следующего года начнут менять счётчики воды

27.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Андрей Ромашко отметил, что в разработанный проект постановления включены работы по замене индивидуальных приборов учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема за счет средств капитального ремонта. "Проект постановления в Совете Министров, думаю, в ближайшее время этот проект будет принят. Ничто сегодня не мешает заказчикам, организациям ЖКХ по разработанным проектам вносить определенные дополнения и изменения. Фактически, можно сказать, со следующего года начнется процесс замены приборов учета", – пояснил он.

Представитель Минжилкомхоза подчеркнул, что подход в организации учета потребляемых в жилфонде ресурсов требует изменений. "Показания передаем по телефону и иным способом. Это неудобно как для потребителя, так и для расчетных организаций. Сегодня есть необходимость организации дистанционного съема показаний с этих приборов учета (горячего и холодного водоснабжения. - Прим. БЕЛТА.)", – резюмировал Андрей Ромашко.
http://www.belta.by/society/view/schetchiki-vody-v-zhilfonde-belarusi-nachnut-zamenjat-s-2019-goda-315045-2018/

 
 
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Замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на счетчики с возможностью дистанционного съема показаний начнется с 2019 года.
 
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