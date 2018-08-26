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Кто и за сколько готов принять выращенную продукцию?

27.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Деревенские жители более опытные в этом вопросе, знают, как можно заработать. Многие продают свой урожай на рынках города, у выходов из магазинов, сдают заготовителям. 

К сельским жителям магазины потребкооперации ближе всего. Их работники готовы тоннами приобретать у населения все излишки сельхозпродукции нового урожая. Но на Борисовщине таких магазинов единицы. Как рассказал начальник отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Минского облпотребсоюза Игорь Холодок, Борисовское райпо находится в стадии банкротства. Часть их магазинов была передана на баланс Березинского, Логойского и Узденского райпо. Некоторые выкуплены частниками. 

– Наши магазины принимают от населения яблоки опад по 4-6 коп., огурцы – 50-70 коп., черную рябину – от 40 коп., капусту – 30-40 коп., томаты – 60-80 коп., картофель – 40-60 коп., свеклу – от 80 коп. до 1 рубля, морковь – около 1 рубля, лук – 60-80 коп. за килограмм, – перечисляет стоимость закупок Игорь Альбертович. 

Теоретически можно сдать выращенную продукцию и напрямую перерабатывающим предприятиям. На территории Борисовского района таких два: консервный завод, который находится в черте города, и пищевой комбинат «Веселово», расположенный в одноименной деревне. На Борисовском консервном заводе уже начали принимать яблоки от населения, стоимость килограмма тут – 5 копеек, дешевле, чем в некоторых магазинах райпо. На территории завода есть приемный пункт, здесь расплачиваются с людьми сразу же, на месте. Если кто-то пожелает сдать свыше трех тонн яблок, к сдатчику направят машину. Помогут с загрузкой, расчет также на месте. В Веселово предлагают более выгодную сделку: за кило яблок дадут 7 копеек. Принимают здесь еще и картошку, но цена на нее пока не выставлена – еще не сезон. 

Дачницы-удачницы 

Выгоднее всего продавать яблоки на рынке. Например, Лилия Сазонова бойко торгует на рынке ОАО «Веста-Борисов». 

— Вот посмотрите, какие у меня яблочки, – расхваливает свой урожай Лилия Михайловна. – Все натуральное, выращено на дачном участке СТО «Лесная поляна». 

На прилавке – яблоки, сливы, помидоры, чеснок, приправа для консервации, кукуруза. Кило яблок стоит полтора рубля. Торгует дачница официально, показывает мне необходимую справку. 

На вопрос, почему не сдает оптом, женщина возмутилась: «За копейки? Вы что!» 

Конкуренции за место не наблюдается 

Из агрогородка Барсуки Смолевичского района приехала на этот же рынок и семнадцатилетняя Алина Канашенок. Девушка продавала картошку, морковь, зеленый перец, капусту, свеклу, лук салатных сортов и многое другое. Говорит, обычно торгует ее бабушка или мама, но сегодня они копают картошку. У Алины каникулы, она помогает родителям продать излишки выращенного на личном участке. Получает свой процент: от 5 до 10 рублей в день. 

– Мы каждый год продаем на этом рынке, – рассказывает Алина. – Здесь уже все нас знают, есть постоянные покупатели. Моя бабушка Анна Анатольевна торгует на этом рынке уже 15 лет. Она рассказывала, как раньше приезжала с моей мамой на рынок к пяти утра. Мама перелазила через забор, чтобы занять место. А теперь вот и я здесь. Правда, сейчас такой конкуренции за место здесь уже нет. На выходных много продавцов, а в будний день свободно. 

«Лучше свиньям скормлю…» 

Агрогородок Новоселки утопает в яблонях. Здесь наверняка знают, чтó делать с выращенным урожаем. 

Раскидистые яблони прогибаются под тяжестью в одном из дворов. Из калитки выходит хозяйка. 

— Что собираетесь делать с таким урожаем яблок? – спрашиваю у женщины. 

— Как что? Варенье и компоты буду закатывать, – не растерявшись, отвечает хозяйка. 

— Так на это достаточно урожая с одного-двух деревьев. А с остальным что? 

— Свиньям и корове скормлю! В магазин уже не сдашь. Когда был райпошный магазин, там хоть дешево, но принимали. Сейчас передали частнику, он не принимает. А куда еще сдать? Я не знаю. Может, вы хотите купить у нас пару мешочков? – предлагает женщина. 

В деревне Забашевка на обочине дороги выставлены ведерки с яблоками, а рядом мягкие игрушки – так сказать, торговля с креативом. Рядом никого. Останавливаемся. Увидев потенциальных покупателей, из ворот через дорогу выходит женщина. 

— Почем яблочки? – интересуюсь у предприимчивого продавца. 

— Рубль тридцать за килограмм. За ведро получается 12 рублей, – подсчитывает хозяйка. 

Дачница из деревни Забашевка не считает сбыт урожая яблок проблемой и знает, как получить выгоду. Есть способ хранения яблок в земле, который раньше был распространен среди садоводов, у которых на участке не было погреба. Если закапывать целые и здоровые яблоки зимних сортов, присыпав их землей, они до весны сохранятся. Их можно продать по хорошей цене. Способ такой: яблоки укладываются в траншею глубиной около 50 см. Сверху их нужно прикрыть ветками можжевельника, чтобы защитить от мышей, затем насыпать небольшой слой земли. 

http://www.mlyn.by/2018/08/v-belarusi-yablochnyj-god-..

 
 
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Нынешний год выдался яблочным, ветви деревьев гнутся под тяжестью плодов. Вопросом, куда пристроить свой урожай, озадачены многие белорусы. Кто и за сколько готов...
 
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