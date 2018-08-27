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В Бресте ищут пропавшего десятилетнего мальчика

27.08.2018 18:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Брест, 27 августа. В Бресте ведется поиск пропавшего десятилетнего Руслана Цапа.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 26 августа мальчик ушел от дома, где живет, в неизвестном направлении, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В последний раз Руслана видели 26 августа около 16.00 в районе рынка "Юбилейный" на улице Московской.

Приметы мальчика: на вид 10-12 лет, рост 143-145 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.

Был одет в майку с коротким рукавом салатового цвета с надписью на груди Unlimited Challenge,  джинсовые шорты синего цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в отдел внутренних дел администрации Московского района Бреста по телефонам: 47-90-50, 47-91-32 или 102.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
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Брест, 27 августа. В Бресте ведется поиск пропавшего десятилетнего Руслана Цапа. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 26 августа мальчик ушел от дома, где...
 
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