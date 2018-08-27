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28 августа верующие прославляют Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Дни и ночи проводила Матерь Божия в молитве после Вознесения Господа. Часто приходила ко гробу Господню, дабы приклонить здесь колена. В одно из таких посещений Голгофы перед Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о скором переселении Ее из земной жизни в жизнь Небесную.

Вернувшись домой, Богородица вызвала учеников Господа и сообщила им о Своем скором Успении. Войдя к Матери Божией, апостолы увидели Ее, исполненную духовной радости, на ложе в красиво убранной горнице. Настал час, когда должно было совершиться Успение.

Пылало множество свечей. Апостолы окружили украшенный одр, на котором возлежала Богородица, молясь в ожидании Своего исхода… Внезапно воссиял невиданный свет, пред которым померкло пламя свечей.

28 августа верующие прославляют Успение Пресвятой Богородицы

Присутствующие ужаснулись: верх помещения исчез в лучах света и появился Иисус Христос! Увидев своего сына, Божия Матерь, поднялась в приветствии с ложа, поклонилась Господу и безо всякого телесного страдания, как бы во сне, предала душу в руки своего Сына и Бога.

Событием Успения Богоматери Церковь научает нас, что смерть – не окончание нашего бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к бессмертию. Вот почему Церковь в своих песнопениях этого дня призывает нас радоваться.

Олег СУШКО,
настоятель храма Архистратига Божия Михаила в агрогородке Цирин,
протоиерей

 
 
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28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Дни и ночи проводила Матерь Божия в молитве после Вознесения Господа. Часто
 
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