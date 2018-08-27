28 августа верующие прославляют Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Дни и ночи проводила Матерь Божия в молитве после Вознесения Господа. Часто приходила ко гробу Господню, дабы приклонить здесь колена. В одно из таких посещений Голгофы перед Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о скором переселении Ее из земной жизни в жизнь Небесную.

Вернувшись домой, Богородица вызвала учеников Господа и сообщила им о Своем скором Успении. Войдя к Матери Божией, апостолы увидели Ее, исполненную духовной радости, на ложе в красиво убранной горнице. Настал час, когда должно было совершиться Успение.

Пылало множество свечей. Апостолы окружили украшенный одр, на котором возлежала Богородица, молясь в ожидании Своего исхода… Внезапно воссиял невиданный свет, пред которым померкло пламя свечей.





Присутствующие ужаснулись: верх помещения исчез в лучах света и появился Иисус Христос! Увидев своего сына, Божия Матерь, поднялась в приветствии с ложа, поклонилась Господу и безо всякого телесного страдания, как бы во сне, предала душу в руки своего Сына и Бога.

Событием Успения Богоматери Церковь научает нас, что смерть – не окончание нашего бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к бессмертию. Вот почему Церковь в своих песнопениях этого дня призывает нас радоваться.

Олег СУШКО,

настоятель храма Архистратига Божия Михаила в агрогородке Цирин,

протоиерей