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У барановичских "похитителей" шлагбаума заглохла машина во время кражи: пришлось толкать и "валить"
28.08.2018 07:07 — Новости Общества | Tut.by
С заявлением о краже шлагбаума в Барановичский ГОВД обратился председатель гаражного кооператива «Тексер»,
— Мужчина рассказал, что кто-то похитил шлагбаум, закрывающий въезд на территорию гаражного кооператива, вместе с силовым механизмом, который приводит шлагбаум в движение, — рассказала официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская. — Стоимость похищенного оценивается председателем кооператива в 550 рублей.
Сам процесс кражи заметил один из членов гаражного кооператива. На его глазах к незакрепленному шлагбауму (его стойке) подъехала машина, из которой вышел мужчина и начал грузить чужое добро себе в багажник. В автомобиле находился еще один человек.
— Очевидец сразу же позвонил председателю кооператива, а злоумышленники тем временем попытались скрыться с места преступления, — говорит Анастасия Гурская. — Правда, сделать это быстро не удалось, так как машина с загруженным в него шлагбаумом заглохла.
Тогда похитители вышли из транспортного средства, подтолкнули его — и все же уехали.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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"Дерзких" похитителей шлагбаума теперь разыскивает милиция.
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