С заявлением о краже шлагбаума в Барановичский ГОВД обратился председатель гаражного кооператива «Тексер», пишет газета «Наш край».

— Мужчина рассказал, что кто-то похитил шлагбаум, закрывающий въезд на территорию гаражного кооператива, вместе с силовым механизмом, который приводит шлагбаум в движение, — рассказала официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская. — Стоимость похищенного оценивается председателем кооператива в 550 рублей.

Сам процесс кражи заметил один из членов гаражного кооператива. На его глазах к незакрепленному шлагбауму (его стойке) подъехала машина, из которой вышел мужчина и начал грузить чужое добро себе в багажник. В автомобиле находился еще один человек.

— Очевидец сразу же позвонил председателю кооператива, а злоумышленники тем временем попытались скрыться с места преступления, — говорит Анастасия Гурская. — Правда, сделать это быстро не удалось, так как машина с загруженным в него шлагбаумом заглохла.

Тогда похитители вышли из транспортного средства, подтолкнули его — и все же уехали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.