ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У барановичских "похитителей" шлагбаума заглохла машина во время кражи: пришлось толкать и "валить"

28.08.2018 07:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С заявлением о краже шлагбаума в Барановичский ГОВД обратился председатель гаражного кооператива «Тексер», пишет газета «Наш край».

— Мужчина рассказал, что кто-то похитил шлагбаум, закрывающий въезд на территорию гаражного кооператива, вместе с силовым механизмом, который приводит шлагбаум в движение, — рассказала официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская. — Стоимость похищенного оценивается председателем кооператива в 550 рублей.

Сам процесс кражи заметил один из членов гаражного кооператива. На его глазах к незакрепленному шлагбауму (его стойке) подъехала машина, из которой вышел мужчина и начал грузить чужое добро себе в багажник. В автомобиле находился еще один человек.

— Очевидец сразу же позвонил председателю кооператива, а злоумышленники тем временем попытались скрыться с места преступления, — говорит Анастасия Гурская. — Правда, сделать это быстро не удалось, так как машина с загруженным в него шлагбаумом заглохла.

Тогда похитители вышли из транспортного средства, подтолкнули его — и все же уехали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
28 августа верующие прославляют Успение Пресвятой Богородицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика