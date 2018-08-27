Пенсия по заслугам, колхоз-мечта, новая женщина Шнурова и проблемы Трампов - все за вчера

Банки начинают тестировать базу данных налоговиков о доходах белорусов. Напомним, с 1 января 2019 года наниматели — организации и ИП — должны будут предоставлять в налоговую данные обо всех доходах своих работников. Бизнес-сообщество Беларуси же выступает против введения новой обязательной отчетности.
Помните, мы рассказывали, что белорусов могут обязать самостоятельно откладывать на пенсию? Решили спросить экспертов, хорошо это для нас с вами или плохо. И знаете — многие не видят ничего плохого в чисто рыночных отношениях, когда каждому по его зарплате и по его заслугам!
Печальные новости. В Беларуси за неделю утонули 15 человек, больше всего — в выходные. Радует лишь то, что сезон заканчивается, и жертв должно стать меньше. Люди, берегите себя, пожалуйста!
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Знакомьтесь — Григорий Шпаков, 85-летний руководитель колхоза-мечты, где доярки получают по полторы тысячи рублей, а механизаторы не пьют, а работают. «Я здесь хоть и руководитель, но не хозяин. Я нанятый людьми председатель, несу ответственность перед коллективом, и на общем собрании коллектив может избрать меня или нет. Такая у нас форма правления… Сейчас кругом ОАО и КСУПы, там руководителей назначают. Хорошо, если толковый, а если нет? У нас же председателя ежегодно на собрании избирает народ. Поэтому, если твоя работа коллектив не устраивает, никто это терпеть не будет». Дай ему Бог здоровья и долгих лет!
В Пинске произошло нечто странное: гаишник применил силу к прохожему, который с ним повздорил из-за эвакуации чужого автомобиля. В результате у пешехода «изо рта пошла кровь», понадобилась помощь медиков — и в итоге он же оказался задержанным, возбуждено уголовное дело. Как развивался конфликт — рассказываем здесь.
Светские сплетенки новости. У Шнурова — новая (после развода с Матильдой) дама, а белорусского участника выгнали в первой же серии шоу «Замуж за Бузову». И только не говорите, что это никому не интересно!
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Если вам еще предстоит скинуться на ремонт группы в детском саду или класса в школе, вначале хорошо подумайте и посчитайте — оказывается, можно сделать очень классно за… тысячу рублей! Вот вам опыт родителей малышей одного гродненского садика, где на стенах появились замок, деревья и совы, а в раздевалке «поселились» инопланетяне.
Не пропустите прекрасный исторический текст о Пражской весне: спустя 50 лет дети участников акции вспоминают, как выход диссидентов на Красную площадь в 1968-м изменил жизнь их семей. «Мать объяснила, что ей просто сказали: „Или вы уезжаете, и мы вам позволяем уехать, или все пойдет по новому кругу“. Соответственно это будет психушка, а психушка — это, конечно, хуже тюрьмы. Тогда я просто очень радовался, что мне предстоит такое замечательное приключение — попасть в этот западный мир, в который я никогда не надеялся попасть, и который ведь был же, глядя из СССР, таким совершенно сказочным и несуществующим миром».
Но вернемся в наши дни. Признайтесь, вы тоже замечали, что в браке Дональда и Меланьи Трамп что-то не так?.. Интернет-пользователи, анализируя каждое телодвижение Меланьи, уверяются в том, что в семье американского президента произошел разлад.
Кстати. Лето, конечно, на исходе, но кубики-то пресса все равно видеть охота! И знаете, какая у нас — тс-с-с-с! — проблема? Паримся-паримся, в тренажерку ходим-ходим — а все равно что-то не то, никаких кубиков :( В чем подвох? Оказывается, дело может быть в неправильном рационе. А-а-а-а, пойдем разбираться — а вам хорошего, вкусного, здорового дня, друзья!
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