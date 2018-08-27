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Пенсия по заслугам, колхоз-мечта, новая женщина Шнурова и проблемы Трампов - все за вчера

28.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Эх, порадоваться-то особо и нечему: и погода не очень, да еще и нашим коллегам, подозреваемым по «делу БелТА», ограничили выезд из Беларуси… Ой-ой, только не морщитесь от таких новостей. Это лето все равно заканчивается, но солнце рано или поздно взойдет и над нашими домами, а кто-нибудь обязательно одолжит и нам свою яхту! А пока же давайте посмотрим, что вы могли вчера пропустить за делами насущными.

ВАЖНОЕ

Банки начинают тестировать базу данных налоговиков о доходах белорусов. Напомним, с 1 января 2019 года наниматели — организации и ИП — должны будут предоставлять в налоговую данные обо всех доходах своих работников. Бизнес-сообщество Беларуси же выступает против введения новой обязательной отчетности.

Суд в Минске вчера продолжил допрашивать свидетелей по делу Коржича. М-да, каждый раз присутствующие на процессе удивляются тому, что происходило в части в Печах!


Помните, мы рассказывали, что белорусов могут обязать самостоятельно откладывать на пенсию? Решили спросить экспертов, хорошо это для нас с вами или плохо. И знаете — многие не видят ничего плохого в чисто рыночных отношениях, когда каждому по его зарплате и по его заслугам!

Печальные новости. В Беларуси за неделю утонули 15 человек, больше всего — в выходные. Радует лишь то, что сезон заканчивается, и жертв должно стать меньше. Люди, берегите себя, пожалуйста!

ПОПУЛЯРНОЕ

Знакомьтесь — Григорий Шпаков, 85-летний руководитель колхоза-мечты, где доярки получают по полторы тысячи рублей, а механизаторы не пьют, а работают. «Я здесь хоть и руководитель, но не хозяин. Я нанятый людьми председатель, несу ответственность перед коллективом, и на общем собрании коллектив может избрать меня или нет. Такая у нас форма правления… Сейчас кругом ОАО и КСУПы, там руководителей назначают. Хорошо, если толковый, а если нет? У нас же председателя ежегодно на собрании избирает народ. Поэтому, если твоя работа коллектив не устраивает, никто это терпеть не будет». Дай ему Бог здоровья и долгих лет!


А вот у нас история трех семей, которые живут в старинном особняке у Новогрудского замка. Люди говорят, что это очень некомфортно: стирать вещи приходится вручную, в квартирах зимой холодно, постоянные сквозняки и удобства на улице. Быт у современных жильцов уникального дома такой же, как и 100 лет назад. Но и отселять их из дома, который люди считают непригодным для проживания, никто не собирается.

В Пинске произошло нечто странное: гаишник применил силу к прохожему, который с ним повздорил из-за эвакуации чужого автомобиля. В результате у пешехода «изо рта пошла кровь», понадобилась помощь медиков — и в итоге он же оказался задержанным, возбуждено уголовное дело. Как развивался конфликт — рассказываем здесь.

Светские сплетенки новости. У Шнурова — новая (после развода с Матильдой) дама, а белорусского участника выгнали в первой же серии шоу «Замуж за Бузову». И только не говорите, что это никому не интересно!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вам еще предстоит скинуться на ремонт группы в детском саду или класса в школе, вначале хорошо подумайте и посчитайте — оказывается, можно сделать очень классно за… тысячу рублей! Вот вам опыт родителей малышей одного гродненского садика, где на стенах появились замок, деревья и совы, а в раздевалке «поселились» инопланетяне.


Не пропустите прекрасный исторический текст о Пражской весне: спустя 50 лет дети участников акции вспоминают, как выход диссидентов на Красную площадь в 1968-м изменил жизнь их семей. «Мать объяснила, что ей просто сказали: „Или вы уезжаете, и мы вам позволяем уехать, или все пойдет по новому кругу“. Соответственно это будет психушка, а психушка — это, конечно, хуже тюрьмы. Тогда я просто очень радовался, что мне предстоит такое замечательное приключение — попасть в этот западный мир, в который я никогда не надеялся попасть, и который ведь был же, глядя из СССР, таким совершенно сказочным и несуществующим миром».

Но вернемся в наши дни. Признайтесь, вы тоже замечали, что в браке Дональда и Меланьи Трамп что-то не так?.. Интернет-пользователи, анализируя каждое телодвижение Меланьи, уверяются в том, что в семье американского президента произошел разлад.

Все новости понедельника, 27 августа

Кстати. Лето, конечно, на исходе, но кубики-то пресса все равно видеть охота! И знаете, какая у нас — тс-с-с-с! — проблема? Паримся-паримся, в тренажерку ходим-ходим — а все равно что-то не то, никаких кубиков :( В чем подвох? Оказывается, дело может быть в неправильном рационе. А-а-а-а, пойдем разбираться — а вам хорошего, вкусного, здорового дня, друзья!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Эх, порадоваться-то особо и нечему: и погода не очень, да еще и нашим коллегам, подозреваемым по "делу БелТА", ограничили выезд из Беларуси… Ладно-ладно,...
 
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