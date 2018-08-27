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В Бресте в двух местах появятся парклеты - небольшие зоны отдыха на улице

28.08.2018 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Советская, Набережная, парк — это те места, которые чаще всего выбирают жители города, чтобы отдохнуть, посидеть на скамейке и пообщаться с друзьями или близкими. Вероятно, скоро к ним прибавятся улица Пушкинская и аллея Дмитрия Гвишиани. Именно в этих местах в сентябре появятся парклеты — так называемые зоны отдыха на улице, пишет "Вечерний Брест".


Фото: Вечерний Брест

Парклеты — относительно новое изобретение в ландшафтном дизайне, но стремительно набирающее обороты в различных городах. А все благодаря своей основной функции — разбавлять заточенную в плитку городскую среду комфортными экоплощадками, где приятно посидеть, отдохнуть и пообщаться. По своей сути парклеты представляют собой небольшие зоны отдыха со скамейками. Все конструкции — из натуральных материалов и разбавлены растениями. По этой причине парклеты часто напоминают мини-парки.

Скоро два парклета появятся в Бресте: на улице Пушкинской возле редакции «Вечернего Бреста» и аллее Дмитрия Гвишиани. Инициаторы нововведения в городской среде — общественные объединения «За вело-Брест» и «Время Земли».

— Парклеты — это место сбора людей, точка притяжения, где они собираются и общаются. Мы хотим показать пример, что такая площадка легко и дешево создается и может украшать город, — рассказывает директор информационно-просветительского учреждения «За вело-Брест» Владимир Красько.

Сама конструкция парклетов действительно недорогая. Состоит из дерева, чаще — из европоддонов или паллет, которые собраны в единую конструкцию. Парклеты не только практичны, но и призваны быть украшением города. Поэтому к их организации общественное объединение подошло серьезно. К разработке парклетов подключили профессионального архитектора, который смог грамотно вписать экологические зоны отдыха в городскую среду.

— Парклет будет состоять из нескольких модулей — деревянных скамеек, которые отличаются типами сидений — одинарных или двойных. А в целом образ этих скамеек напоминает домики. В том районе, где установят парклеты, сосредоточено много проектных организаций, поэтому тематика здесь довольно уместна. К форме модулей добавлены изломы. Они не будут читаться, заметен будет лишь контур, что добавит эстетики. Выполненные из дерева парклеты добавят теплоту в городскую среду, а уют привнесут зеленые насаждения в кашпо, — рассказывает архитектор Брестского городского центра архитектуры и строительства Максим Мартынов.

Установить парклеты на Пушкинской и на аллее Дмитрия Гвишиани планируется уже в сентябре. Конструкции сами по себе не очень габаритные и не тяжелые, поэтому на зиму будут убираться, чтобы сохранились надолго: непогода может ускорить процесс разрушения дерева. Будут ли появляться подобные парклеты в других местах города — зависит от местных жителей.

— Мы как общественная организация, будучи катализатором каких-то изменений, показываем пример того, как можно что-то интересное сделать в городе. Не планируем весь город оснащать парклетами. У нас есть и другие идеи по улучшению Бреста, поэтому останавливаться на одной теме не планируем. Своими действиями мы показываем пример, как просто и легко можно обустроить свой город, сделать его красивее и комфортнее, — пояснил Владимир Красько.

 
Теги: Брест
 
 
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Парклет будет состоять из нескольких модулей - деревянных скамеек, которые отличаются типами сидений - одинарных или двойных.
 
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