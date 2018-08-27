О жизненных ситуациях

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В прошлую пятницу прошла очередная выездная встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с работниками Несвижского зонального узла электросвязи РУП «Белтелеком».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Михаил Мацель, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Несвижского РОВД, подполковник милиции Александр Урбан, первый заместитель начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, капитан внутренней службы, Владимир Желенговский, главный инженер Несвижского ЖКХ Сергей Здрок, заместитель главного врача по медобслуживанию населения района Несвижской центральной районной больницы Галина Сикирицкая и заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Мухлынина.

Информация, предоставленная ими, была довольно интересной и полезной для ознакомления. Например, Галина Сикирицкая рассказала, что Несвижская ЦРБ полностью укомплектована врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием, все должности врачей-специалистов заняты. Показатель посещений пациентами больницы — один из самых высоких в области: в среднем более 11 на одного жителя за год. Бригады скорой помощи тоже расположены оптимально, чтобы время прибытия в каждый населённый пункт было не более 30 минут. Участковый врач работает 1 на 1200, при норме 1 врач на 1300 человек. Улучшилась материально-техническая база ЦРБ: закупается новое оборудование, например, новые рентген-аппараты, один из которых — цифровой. Сейчас происходит информатизация медицины. К этому относится и система записи к врачам онлайн на определенный день и время. В Несвижской раонной поликлинике внедрена выписка электронных рецептов, формируются элекетороные медицинские карты амбулаторных пациентов. Чтобы получить пластиковую медицинскую карту, нужно с паспортом обратиться в регистратуру. Со временем, когда будет создано единое облако медицинских данных, возможно, у каждого будет личный кабинет, куда пользователь сможет войти и посмотреть все данные по своему здоровью.

Владимир Желенговский познакомил со статистикой пожаров. На сегодняшний день их в районе произошло 25, а в прошлом году было 22, хотя работники РОЧС постоянно инспектируют домовладельцев. Напомнил и о случае смерти в результате пожара в этом году. Человеку достаточно вдохнуть даже чуть-чуть дыма, и он может погибнуть. Допустим, загорится телевизор и больше ничего не сгорит, но в результате в воздухе образуется столько вредных веществ, что это приводит к смерти.

Упомянул первый заместитель начальника Несвижского РОЧС и приложение, «Помощь рядом», разработанное МЧС Беларуси, где можно найти подсказки о том, как действовать в непредвиденных ситуациях.

Александр Урбан поделился информацией о криминальной ситуации в районе. Возросло количество граждан, не платящих алименты, совершается много краж. Что касается преступлений в состоянии алкогольного опьянения — они остаются на уровне прошлого года. Убийств в этом году не зарегистрировано, но возросло количество латентных преступлений (выявленных непосредственно сотрудниками милиции): легких телесных, повлекших кратковременное ухудшение здоровья, истязаний, угроз убийством. В 2017-м было 6 таких за год, в этом только в сфере быта — уже 9.

Изменения в пенсионной системе разъяснила Татьяна Мухлынина. Ежегодно с 1 января 2017 г. минимальный возраст для оформления трудовой пенсии увеличивается на 6 месяцев и к началу 2022 года составит 58 лет для женщин и 63 года — для мужчин. Кроме того, на те же шесть месяцев возрастает минимальный страховой стаж, необходимый для оформления пенсии по возрасту (к 2025 он достигнет отметки в 20 лет). Говорили и о семейном капитале, который предоставляется при рождении, усыновлении третьего или последующих детей — в размере 10 000 долларов США (в период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 г. включительно). Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка или досрочно, если кому-либо из членов семьи требуются платные медицинские услуги.

Участники информационно-пропагандисткой группы отвечали на вопросы работников Несвижского ЗУЭС РУП «Белтелеком», связанные с различными жизненными ситуациями.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.