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В центре Полоцка включили новый "светящийся" фонтан
28.08.2018 08:35 — Новости Общества | Tut.by
На площади Франциска Скорины в Полоцке, которую скоро откроют после реконструкции, включили новый светодинамический фонтан,
Работы на площади начались еще в октябре 2017 года. Сроки их окончания несколько раз переносили.
Обновленную площадь и фонтан откроют 1 сентября — на праздновании Дня города и фестиваля света.
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Обновленную площадь и фонтан откроют 1 сентября - на праздновании Дня города и фестиваля света.
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