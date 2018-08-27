На площади Франциска Скорины в Полоцке, которую скоро откроют после реконструкции, включили новый светодинамический фонтан, сообщает портал gorod214.by.



Фото: соцсети

Работы на площади начались еще в октябре 2017 года. Сроки их окончания несколько раз переносили.

Обновленную площадь и фонтан откроют 1 сентября — на праздновании Дня города и фестиваля света.



Фото: соцсети