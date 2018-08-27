Воспитанники ЦДАДиМ г.Кировска отдохнули в «Зубренке»





Воспитанникам Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска с 10 по 18 августа представилась возможность отдохнуть в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Об этом рассказала педагог дополнительного образования ЦДОДиМ г.Кировска Ольга Гущина.

Смена была насыщенной и яркой. В лагере была отличная возможность для развития творческих и интеллектуальных навыков каждого ребенка. Вот и наши ребята провели время с пользой.

В результате все уехали домой с хорошим настроением и памятными сувенирами, сделанными своими руками. Эта смена оставила множество впечатлений, восторгов, положительных эмоций и, конечно же, фотографий.

Впечатлениями о днях, проведенных в «Зубренке», с редакцией поделилась ученица СШ №2 им.К.П.Орловского Ксения РУСЕЦКАЯ:

— В составе группы из 17 воспитанников и 2 педагогов ЦДОДиМ г.Кировска мне снова посчастливилось отдыхать в «Зубренке». Девять дней, проведенных в палаточном лагере «Роза ветров», оставили самые позитивные впечатления.

Из нас и ребят из г.Борисова, занимающихся танцами, был сформирован отряд из 38 человек по направлению «декоративно-прикладное искусство».

Каждый день был насыщен разнообразными мероприятиями, а заканчивался у костра с песнями под гитару.

Приятно было встретить в лагере старых знакомых: вожатых, детей из других городов, с которыми я ранее здесь познакомилась. В этом году я в пятый раз побывала в «Зубренке», и, можно сказать, осуществилось одно из моих желаний — попасть сюда летом: до этого я была на сменах «Хрустальный зубр» (интеллектуальные игры) и «Время действовать» (БРСМ), которые проходили в зимний период.

Педагоги ежедневно проводили с нами занятия, в ходе которых мы познакомились с такими видами декоративно-изобразительного искусства, как дудлинг, в том числе акварельный, кинусайга, рисовали пейзаж пластиковой карточкой.

Особые впечатления остались от праздничных мероприятий, связанных с днем рождения «Зубренка», — 17 августа ему исполнилось 49 лет, а 2019 год будет юбилейным. В праздничной программе принял участие министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

12 августа на отдых прибыла группа школьников из Китая. Интересно было познакомиться с представителями этой страны, с их культурой.

Прекрасное и величественное озеро Нарочь, на берегу которого размещен «Зубренок»: вода настолько прозрачная, что видны дно и обитатели водоема.

Воспоминания о моей пятой смене в любимом лагере останутся надолго…