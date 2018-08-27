ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воспитанники ЦДАДиМ г.Кировска отдохнули в «Зубренке»

28.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Воспитанники ЦДАДиМ г.Кировска отдохнули в «Зубренке»

Воспитанникам Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска с 10 по 18 августа представилась возможность отдохнуть в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Об этом рассказала педагог дополнительного образования ЦДОДиМ г.Кировска Ольга Гущина.
Смена была насыщенной и яркой. В лагере была отличная возможность для развития творческих и интеллектуальных навыков каждого ребенка. Вот и наши ребята провели время с пользой.
В результате все уехали домой с хорошим настроением и памятными сувенирами, сделанными своими руками. Эта смена оставила множество впечатлений, восторгов, положительных эмоций и, конечно же, фотографий.

Впечатлениями о днях, проведенных в «Зубренке», с редакцией поделилась ученица СШ №2 им.К.П.Орловского Ксения РУСЕЦКАЯ:
— В составе группы из 17 воспитанников и 2 педагогов ЦДОДиМ г.Кировска мне снова посчастливилось отдыхать в «Зубренке». Девять дней, проведенных в палаточном лагере «Роза ветров», оставили самые позитивные впечатления.
Из нас и ребят из г.Борисова, занимающихся танцами, был сформирован отряд из 38 человек по направлению «декоративно-прикладное искусство».
Каждый день был насыщен разнообразными мероприятиями, а заканчивался у костра с песнями под гитару.
Приятно было встретить в лагере старых знакомых: вожатых, детей из других городов, с которыми я ранее здесь познакомилась. В этом году я в пятый раз побывала в «Зубренке», и, можно сказать, осуществилось одно из моих желаний — попасть сюда летом: до этого я была на сменах «Хрустальный зубр» (интеллектуальные игры) и «Время действовать» (БРСМ), которые проходили в зимний период.
Педагоги ежедневно проводили с нами занятия, в ходе которых мы познакомились с такими видами декоративно-изобразительного искусства, как дудлинг, в том числе акварельный, кинусайга, рисовали пейзаж пластиковой карточкой.
Особые впечатления остались от праздничных мероприятий, связанных с днем рождения «Зубренка», — 17 августа ему исполнилось 49 лет, а 2019 год будет юбилейным. В праздничной программе принял участие министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.
12 августа на отдых прибыла группа школьников из Китая. Интересно было познакомиться с представителями этой страны, с их культурой.
Прекрасное и величественное озеро Нарочь, на берегу которого размещен «Зубренок»: вода настолько прозрачная, что видны дно и обитатели водоема.
Воспоминания о моей пятой смене в любимом лагере останутся надолго…

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанникам Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска с 10 по 18 августа представилась возможность отдохнуть в Национальном детском...
 
Новости дня
Новости общества
 
Список тысячников пополни еще два экипажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика